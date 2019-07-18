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18 июля,
2019
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Спектакль театра «Индиго» номинирован на премию зрительских симпатий «Звезда театрала»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Спектакль «В эту ночь» театра «Индиго» и муниципального зрелищного центра «Аэлита» вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2019» в номинации «Лучший социальный проект в театре».  Томичи могут проголосовать за постановку на сайте премии.

Спектакль театра «Индиго» номинирован на премию зрительских симпатий «Звезда театрала»

Премьера спектакля «В эту ночь» состоялась в марте 2019 года. 


«Этот спектакль – эксперимент смешения театральных жанров c использованием принципа «черного кабинета» — оптического эффекта, который достигается при помощи ультрафиолета, флуоресцентных костюмов и декораций», — отмечается на сайте театра. 

«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика номинирует понравившиеся премьеры, а победитель определяется по итогам зрительского голосования. Главный приз – статуэтка ручной работы в виде мима в черном костюме, который держит в руках золотую звезду. 


В течение летних месяцев идет первый этап голосования, а уже в сентябре объявляется шорт-лист с лучшими постановками.


Томичи могут помочь любимому спектаклю завоевать заветную статуэтку, разместив на сайте и в социальных сетях кнопку с гиперссылкой на лонг-лист «Звезды театрала-2019». Итоги премии будут объявлены 2 декабря на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.

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