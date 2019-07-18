Спектакль театра «Индиго» номинирован на премию зрительских симпатий «Звезда театрала»

Спектакль «В эту ночь» театра «Индиго» и муниципального зрелищного центра «Аэлита» вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2019» в номинации «Лучший социальный проект в театре». Томичи могут проголосовать за постановку на сайте премии.

Премьера спектакля «В эту ночь» состоялась в марте 2019 года.





«Этот спектакль – эксперимент смешения театральных жанров c использованием принципа «черного кабинета» — оптического эффекта, который достигается при помощи ультрафиолета, флуоресцентных костюмов и декораций», — отмечается на сайте театра.



«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика номинирует понравившиеся премьеры, а победитель определяется по итогам зрительского голосования. Главный приз – статуэтка ручной работы в виде мима в черном костюме, который держит в руках золотую звезду.





В течение летних месяцев идет первый этап голосования, а уже в сентябре объявляется шорт-лист с лучшими постановками.



