Спецназ начал жестко задерживать митингующих в Улан-Удэ

«У нас в 17:00 планировалось народное собрание по теме фальсификации выборов. Сначала появилась полиция, и народ встал стеной перед полицией. Но к площади подтянулся спецназ. Подразделения подошли с трех сторон, в двух машинах одновременно стекла разбили. Блогера Дмитрия Баирова вытащили через окно. В другой машине стекла переломали, вытащили водителя Алексея Чирисова, депутата Народного Хурала Баира Цыренова и еще друг Баира там был», — рассказала Тайге.Инфо секретарь Советского райкома КПРФ Улан-Удэ Нина Хандарова.

Видео: Тайга.Инфо





Ранее мы сообщали, что митинг начался вечером накануне, 9 сентября. Как стало известно из соцсетей, изначально вышедшие на акцию потребовали освободить двоих сторонников шамана, которые хотели встретить его в Бурятии, но полицейские арестовали их «Газель», а водителя отправили в ИВС, обосновав тем, что он якобы находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже митингующие стали выступать против отмена результата выборов мэра Улан-Удэ, где победил единоросс Игорь Шутенков, опередив сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева. В акции принял участие и сам Мархаев, а также депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов. Они потребовали выйти к митингующим главу региона Алексея Цыденова, но власти проигнорировали просьбы. Позже к площади Советов подогнали автозаки, но ночь прошла без задержаний. Утром 10 сентября полиция начала вытеснять людей с площади. Депутат Цыренов рассказал, что его задержали неизвестные и пытались увезти в непонятном направлении.





«Вот смотрите – в черной форме к нам подбегают люди, без шевронов и других опознавательных, с дубинками. Не представляются, хватают и тащат в машину, на которой тоже никаких ведомственных знаков. Что это, как не похищение? Именно об этом я и заявил в полицию – звонил по номеру 102, сообщил все данные и ФИО. Шесть часов прошло – эти непонятные люди по-прежнему караулят нас и не дают уехать», – сообщил Цыренов Сибирь.Реалиям.





По словам Баира Цыренова, многие из участников акции были недовольны тем, как прошли выборы 8 сентября, и жаловались на множество нарушений.





«Кто-то начал требовать пересмотра итогов выборов. Ну, просто тема актуальна, многие недовольны, есть среди них и политики, а есть просто обычные люди. Но началось все, конечно, с другого – с попытки незаконно задержать и сфабриковать уголовное дело на Баирова», – добавил депутат Цыренов.