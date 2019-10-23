Специальные контейнеры для батареек появятся в детских садах и школах Томска

С 1 ноября стартует акция по сбору использованных батареек. Таким образом планируется приучать детей к экологической культуре и раздельному сбору мусора, сообщает пресс-служба мэрии.



«Экологическую культуру нужно прививать с детства, — сказал мэр Томска Иван Кляйн. — Важно, чтобы дети понимали необходимость беречь природу, правильно утилизировать отходы, чтобы сохранить планету для будущих поколений. Сегодня в томских школах реализуется целый комплекс мероприятий по экологическому воспитанию. И внедрение централизованного сбора отработанных батареек будет еще одной ступенькой экологического образования».



В холлах школ, детских садов и учреждений дополнительного образования будут установлены специальные контейнеры, куда дети и их родители смогут складывать использованные батарейки для дальнейшей утилизации. Самые активные участники этого процесса (отдельные классы, учреждения образования) по итогам получат призы.