Специальные контейнеры для батареек появятся в детских садах и школах Томска
С 1 ноября стартует акция по сбору использованных батареек. Таким образом планируется приучать детей к экологической культуре и раздельному сбору мусора, сообщает пресс-служба мэрии.
«Экологическую культуру нужно прививать с детства, — сказал мэр Томска Иван Кляйн. — Важно, чтобы дети понимали необходимость беречь природу, правильно утилизировать отходы, чтобы сохранить планету для будущих поколений. Сегодня в томских школах реализуется целый комплекс мероприятий по экологическому воспитанию. И внедрение централизованного сбора отработанных батареек будет еще одной ступенькой экологического образования».
В холлах школ, детских садов и учреждений дополнительного образования будут установлены специальные контейнеры, куда дети и их родители смогут складывать использованные батарейки для дальнейшей утилизации. Самые активные участники этого процесса (отдельные классы, учреждения образования) по итогам получат призы.
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