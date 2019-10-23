Добрые новости
23 октября,
2019
1
фото
Новости

Специальные контейнеры для батареек появятся в детских садах и школах Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 1 ноября стартует акция по сбору использованных батареек. Таким образом планируется приучать детей к экологической культуре и раздельному сбору мусора, сообщает пресс-служба мэрии.


«Экологическую культуру нужно прививать с детства, — сказал мэр Томска Иван Кляйн. — Важно, чтобы дети понимали необходимость беречь природу, правильно утилизировать отходы, чтобы сохранить планету для будущих поколений. Сегодня в томских школах реализуется целый комплекс мероприятий по экологическому воспитанию. И внедрение централизованного сбора отработанных батареек будет еще одной ступенькой экологического образования».


В холлах школ, детских садов и учреждений дополнительного образования будут установлены специальные контейнеры, куда дети и их родители смогут складывать использованные батарейки для дальнейшей утилизации. Самые активные участники этого процесса (отдельные классы, учреждения образования) по итогам получат призы.

Специальные контейнеры для батареек появятся в детских садах и школах Томска
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.