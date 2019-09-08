Специализированное отделение для пожилых людей появилось в томской больнице №2

На базе томской больницы №2 открылось гериатрическое отделение. Медицинскую стационарную и амбулаторную помощь в отделении получат пациенты Томска и районов области старше 60 лет, сообщает областной департамент здравоохранения.

«В стационаре есть водолечебница, комната психоэмоциональной разгрузки, зал лечебной физкультуры, оборудованный тренажерный зал. В поликлинике больницы для пожилых людей прием ведут врачи-специалисты: гериатры, медицинский психолог», — рассказал главный врач медучреждения Евгений Новицкий.







В дальнейшем на базе больницы планируется открытие гериатрического центра, который будет играть роль организационно-методического центра по организации гериатрической помощи в Томской области.







По словам Евгения Новицкого, на организацию работы отделения было направлено 4,5 млн рублей, из них 3,8 млн — на приобретение специального медицинского оборудования, 700 тыс рублей — на проведение косметического ремонта.

