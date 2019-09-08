Специализированное отделение для пожилых людей появилось в томской больнице №2

На базе томской больницы №2 открылось гериатрическое отделение. Медицинскую стационарную и амбулаторную помощь в отделении получат пациенты Томска и районов области старше 60 лет, сообщает областной департамент здравоохранения.
«В стационаре есть водолечебница, комната психоэмоциональной разгрузки, зал лечебной физкультуры, оборудованный тренажерный зал. В поликлинике больницы для пожилых людей прием ведут врачи-специалисты: гериатры, медицинский психолог», — рассказал главный врач медучреждения Евгений Новицкий.
В дальнейшем на базе больницы планируется открытие гериатрического центра, который будет играть роль организационно-методического центра по организации гериатрической помощи в Томской области.
По словам Евгения Новицкого, на организацию работы отделения было направлено 4,5 млн рублей, из них 3,8 млн — на приобретение специального медицинского оборудования, 700 тыс рублей — на проведение косметического ремонта.
«Сегодня люди более длительный промежуток времени остаются социально-активными. И наша задача – сделать так, чтобы качество жизни в зрелом возрасте оставалось на высоком уровне, чтобы это было активное долголетие», — отметила депутат Госдумы, врач Татьяна Соломатина.
Открытие гериатрических кабинетов в Томской области ведется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». К 2024 году в десяти медицинских организациях планируется открыть кабинеты врача-гериатра, а также стационары на 40 коек, где к этой дате получат лечение больше тысячи пациентов.