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09 февраля,
2019
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Новости

Специалисты Росстандарта проверят точность тонометров у жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проводит всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» по проверке тонометров, сообщает пресс-служба агентства. 11 февраля проверить точность приборов смогут и жители Томской области. 

Специалисты Росстандарта проверят точность тонометров у жителей Томской области
Фото: Росстандарт

Цель акции «Будь уверен! Будь здоров!» — рассказать россиянам о важности регулярных проверок тонометром артериального давления. В дни акции специалисты 50 центров Росстандарта во всех округах бесплатно проверят показатели приборов и дадут советы по устранению неисправностей. 


«Сегодня на руках у населения находится большое количество измерительных приборов медицинского назначения: тонометры, термометры, глюкометры, – и с каждым годом их число возрастает. С их помощью люди стремятся сами контролировать состояние своего здоровья, — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Однако такие устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений, и если она превышает допустимый уровень, прибор является неисправным и может дать ложное представление о состоянии здоровья человека. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи».


В 2018 году Росстандарт впервые проверил тонометры у жителей Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. По словам главы организации Алексея Абрамова, специалисты проверили около трех тысяч тонометров в трех округах и 10% приборов признали непригодными.


11 февраля жители Томской области смогут проверить точность своих тонометров по адресам:


  • 1. Томск, ул. Косарева, 17а, первый этаж, с 8.00 до 17.00;
  • 2. Стрежевой, ул. Ермакова, 46а (администрация, малый зал), с 12.00 до 18.00;
  • 3. Колпашево, ул. Мира, 10, с 8.00 до 17.00.
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