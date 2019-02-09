Специалисты Росстандарта проверят точность тонометров у жителей Томской области

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проводит всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» по проверке тонометров, сообщает пресс-служба агентства. 11 февраля проверить точность приборов смогут и жители Томской области.

Цель акции «Будь уверен! Будь здоров!» — рассказать россиянам о важности регулярных проверок тонометром артериального давления. В дни акции специалисты 50 центров Росстандарта во всех округах бесплатно проверят показатели приборов и дадут советы по устранению неисправностей.





«Сегодня на руках у населения находится большое количество измерительных приборов медицинского назначения: тонометры, термометры, глюкометры, – и с каждым годом их число возрастает. С их помощью люди стремятся сами контролировать состояние своего здоровья, — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Однако такие устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений, и если она превышает допустимый уровень, прибор является неисправным и может дать ложное представление о состоянии здоровья человека. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи».





В 2018 году Росстандарт впервые проверил тонометры у жителей Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. По словам главы организации Алексея Абрамова, специалисты проверили около трех тысяч тонометров в трех округах и 10% приборов признали непригодными.





11 февраля жители Томской области смогут проверить точность своих тонометров по адресам:



