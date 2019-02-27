Специалисты Россельхознадзора нашли куриный помет на 20 гектарах в Томском районе

Россельхознадзор обнаружил новые отходы животноводства на сельскохозяйственных угодьях Томского района в 2019 году, где и ранее выявлялись нарушения, связанные с порчей земель. Нарушения были выявлены в ходе плановых осмотров, сообщает пресс-служба ведомства.

«Помет складируется хаотично – сложен в гурты и отдельные кучи, укрывной и изоляционный (подстилающий) материал отсутствует. Также при захламлении земельных участков происходит загрязнение по биологическим и гельминтологическим показателям. Часть земельных участков, захламленных пометом, выведены из эксплуатации и требуют мер по восстановлению и рекультивации», — говорится в сообщении.

В ходе рейдов выяснилось, что требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от захламления отходами жизнедеятельности птицеводства не выполняются. На площади свыше 20 га происходит несанкционированное складирование и размещение куриного помета, а также перекрытие верхнего плодородного слоя почвы пометом (свежим, перегнившим, со включениями яичной скорлупы, пуха, перьев).

Данный факт указывает на нарушение требований п. 2 ч. 2 ст. 13, ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 2. ст. 51 федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». По факту признаков нарушения Управлением будут организованы внеплановые проверки.

Как удалось выяснить ТВ2, часть земель, на которых были обнаружены животноводческие отходы принадлежит Сибирской Аграрной группе. Мы обратились к генеральному директору управляющей компании «Аграрная Группа» Андрею Тютюшеву за комментарием:

Фото старое, так как снега сейчас много, а на фото его почти нет, - говорит Андрей Тютюшев. Кучи помета действительно есть и рейд действительно был. Нельзя вносить удобрение на поля, без того, чтобы не вывалить его из машины. Технология внесения такова: сначала надо вывезти, потом через некоторое время разровнять бульдозерами, а потом весной производится вспашка. То что помет свежий - чистый домысел. Для того, чтобы это определить нужна экспертиза.

Напомним, что летом 2018 года региональное управление Россельхознадзора сообщило об обнаружении под Томском 11,6 га полей, которые завалены куриным пометом и свиным навозом. В ведомстве сообщили, что случившееся — дело рук компании «Промпереработка», которая оказывает «Сибирской Аграрной Группе» услуги по очистке птичников птицефабрики «Томская», принимает и перерабатывает животноводческие стоки свинокомплекса «Томский». Компания «Промпереработка» через своего учредителя «Финансово-промышленную группу «Тезаурум» аффилирована с САГ (среди учредителей ФПГ «Тезаурум» значатся Тимур Хисматуллин и Руслан Гурьев, входящие в совет директоров «Сибирской Аграрной Группы»).

По мнению аграриев, сами поля источником запаха быть не могут. 18 июля была проведена пресс-конференция, где представители компании не стали отрицать, что запах могут источать другие объекты переработки.





Было возбуждено два уголовных дела в отношении подрядчика САГа – ООО «Промпереработка». Одно по факту порчи земли, другое – за незаконное предпринимательство.





Томский губернатор Сергей Жвачкин потребовал от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды завершить внеплановую проверку в максимально сжатые сроки и строго наказать виновных.







Внимание! В случае обнаружения свалок отходов производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109А т/ф.: (8 38 22) 44 32 45, 26 31 95.







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