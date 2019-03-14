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14 марта,
2019
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Специалисты рассказали, когда начнут взрывать лед в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские областные власти утвердили график превентивных мер для ослабления ледового поля на реках региона перед половодьем.

Специалисты рассказали, когда начнут взрывать лед в Томской области

Взрывы льда представители кемеровской организации «Кузбасспецвзрыв» начнут на Оби с 18 марта (два участка вблизи д. Тискино Колпашевского района), на Томи — с 20 марта (в районе с. Батурино). В это время жители близлежащих населенных пунктов могут слышать характерные хлопки, однако перед взрывами население оповестят с помощью громкоговорящих устройств.


«Понимая возможное влияние взрывов льда на экосистему рек, мы минимизируем их объемы и применяем лишь в исключительных случаях. Основной акцент сделан все же на пилении. При этом совокупность двух методов в разы ослабляет прочность льда и снижает вероятность заторных явлений, опасных резким подъемом уровней воды во время ледохода», — отметил замгубернатора Игорь Толстоносов.


На проведение противопаводковых мероприятий в 2019 году из бюджета области выделено 20 млн рублей. Из них 8 млн предусмотрено на ледовзрывные работы, 5 млн — на ледорезные. Финансовые средства также заложены на мониторинг ледовой обстановки, работу в регионе вертолета МЧС, его аэронавигационное обслуживание и другое.

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