Специалисты рассказали, когда начнут взрывать лед в Томской области

Взрывы льда представители кемеровской организации «Кузбасспецвзрыв» начнут на Оби с 18 марта (два участка вблизи д. Тискино Колпашевского района), на Томи — с 20 марта (в районе с. Батурино). В это время жители близлежащих населенных пунктов могут слышать характерные хлопки, однако перед взрывами население оповестят с помощью громкоговорящих устройств.





«Понимая возможное влияние взрывов льда на экосистему рек, мы минимизируем их объемы и применяем лишь в исключительных случаях. Основной акцент сделан все же на пилении. При этом совокупность двух методов в разы ослабляет прочность льда и снижает вероятность заторных явлений, опасных резким подъемом уровней воды во время ледохода», — отметил замгубернатора Игорь Толстоносов.





На проведение противопаводковых мероприятий в 2019 году из бюджета области выделено 20 млн рублей. Из них 8 млн предусмотрено на ледовзрывные работы, 5 млн — на ледорезные. Финансовые средства также заложены на мониторинг ледовой обстановки, работу в регионе вертолета МЧС, его аэронавигационное обслуживание и другое.