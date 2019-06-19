Специалисты рассказали, как обеспечивают безопасность детей в летних лагерях

«Представители МЧС России, МВД, Росгвардия, Роспотребнадзор участвуют в комплексных проверках пожарной безопасности. На сегодняшний день контроль прошли 16 лагерей из 22. Во всех проверенных организациях нарушений не было выявлено: назначены ответственные лица, проводятся инструктажи с детьми и работниками оздоровительных учреждений», — рассказала консультант отдела по организации детского отдыха регионального департамента по вопросам семьи и детей Наталия Загревская на пресс-конференции.





Также сотрудники ГИБДД проверили все автобусы, которые предназначены для перевозки детей в места массового отдыха, и обследовали пешеходные переходы на соответствие нормам. Нарушений не было выявлено.





Начальник управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД России по Томской области Олег Водянкин добавил, что летом растет количество правонарушений, которые совершают подростки.





«Мы проводим разъяснительную работу с детьми и семьями. Разъясняются основные правила поведения, нормы поведения. Летом возникает много проблем, связанных с нарушением закона о тишине. В Томске среди подростков актуальны попытки кражи вещей из продуктовых магазинов, угоны транспортных средств, открытое хищение сотовых телефонов», — говорит Водянкин.





Он подчеркивает, что подростки нарушают закон нередко потому, что у них много свободного времени, и советует родителям организовывать их летний досуг: отдавать в кружки, секции, детские оздоровительные лагеря, устраивать на работу.