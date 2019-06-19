Добрые новости
19 июня,
2019
Новости

Специалисты рассказали, как обеспечивают безопасность детей в летних лагерях

Аяна Хамуева
Аяна Хамуева
3 часа назад

Ряд проверок проходит в детских летних лагерях, расположенных в Томской области. 

«Представители МЧС России, МВД, Росгвардия, Роспотребнадзор участвуют в комплексных проверках пожарной безопасности. На сегодняшний день контроль прошли 16 лагерей из 22. Во всех проверенных организациях нарушений не было выявлено: назначены ответственные лица, проводятся инструктажи с детьми и работниками оздоровительных учреждений», — рассказала консультант отдела по организации детского отдыха регионального департамента по вопросам семьи и детей Наталия Загревская на пресс-конференции.


Также сотрудники ГИБДД проверили все автобусы, которые предназначены для перевозки детей в места массового отдыха, и обследовали пешеходные переходы на соответствие нормам. Нарушений не было выявлено. 


Начальник управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД России по Томской области Олег Водянкин добавил, что летом растет количество правонарушений, которые совершают подростки.


«Мы проводим разъяснительную работу с детьми и семьями. Разъясняются основные правила поведения, нормы поведения. Летом возникает много проблем, связанных с нарушением закона о тишине. В Томске среди подростков актуальны попытки кражи вещей из продуктовых магазинов, угоны транспортных средств, открытое хищение сотовых телефонов», — говорит Водянкин.


Он подчеркивает, что подростки нарушают закон нередко потому, что у них много свободного времени, и советует родителям организовывать их летний досуг: отдавать в кружки, секции, детские оздоровительные лагеря, устраивать на работу. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.