Специалисты обеспокоены ростом числа погибших в ДТП в Томске

При общем снижении числа аварий на 9 % и пострадавших в них на 14 % за год погибли 68 человек. Это самое большое количество за последние годы, сообщает обладминистрация.





«С января по октябрь 2019 года в Томской области зарегистрировано 520 ДТП, 471 из них (90,6 % от общего числа) произошло по вине водителей. Основными причинами стали несоблюдение очередности проезда (86 ДТП — 16,5 %), нарушения скоростного режима (77 ДТП — 14,8 %), нарушение правил проезда пешеходных переходов (53 ДТП — 10,2 %), выезд на полосу встречного движения (45 ДТП — 8,7 %). Лицами, не имеющими права управления, совершено 59 ДТП», — приводит статистику обладминистрация.





Статистику обсудили на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения. В числе других тревожных показателей — аварии по вине нетрезвых водителей. За девять месяцев 2019 года 61 ДТП произошло по их вине, на 40 % больше, чем в тот же период прошлого года.





«37 из них произошли в селах, в «передовиках» антирейтинга Зырянский, Кожевниковский и Колпашевский районы, — сказал председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин. — Эффективность работы профильных комиссий в этих муниципалитетах в ближайшее время оценят областные специалисты».