Специалисты обеспокоены ростом числа погибших в ДТП в Томске
При общем снижении числа аварий на 9 % и пострадавших в них на 14 % за год погибли 68 человек. Это самое большое количество за последние годы, сообщает обладминистрация.
«С января по октябрь 2019 года в Томской области зарегистрировано 520 ДТП, 471 из них (90,6 % от общего числа) произошло по вине водителей. Основными причинами стали несоблюдение очередности проезда (86 ДТП — 16,5 %), нарушения скоростного режима (77 ДТП — 14,8 %), нарушение правил проезда пешеходных переходов (53 ДТП — 10,2 %), выезд на полосу встречного движения (45 ДТП — 8,7 %). Лицами, не имеющими права управления, совершено 59 ДТП», — приводит статистику обладминистрация.
Статистику обсудили на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения. В числе других тревожных показателей — аварии по вине нетрезвых водителей. За девять месяцев 2019 года 61 ДТП произошло по их вине, на 40 % больше, чем в тот же период прошлого года.
«37 из них произошли в селах, в «передовиках» антирейтинга Зырянский, Кожевниковский и Колпашевский районы, — сказал председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин. — Эффективность работы профильных комиссий в этих муниципалитетах в ближайшее время оценят областные специалисты».
Еще одна проблема — детский травматизм в ДТП. В 15 случаях такие аварии спровоцировали сами дети, когда перебегали дорогу в неположенном месте или играли на проезжей части.
«В возрасте до семи лет, когда дети еще передвигаются в сопровождении взрослых, на дорогах пострадали 33 ребенка, — сообщила начальник облдепартамента общего образования Ирина Грабцевич. — С этого года мы организовали в школах специальные учебные проекты для родителей».
Департаменту дорожной деятельности и связи Томской области поручили усилить контроль за содержанием дорог в осенне-зимний период, а МВД — уделить внимание пешеходным переходам у образовательных учреждений.
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