«Спецавтохозяйству» поручено вернуть вывезенные сетки «Чистому миру» и НПК

Администрация Томска обязала «Спецавтохозяйство» вернуть общественным организациям сетки для сбора мусора, сообщает пресс-служба мэрии в пятницу вечером, 8 ноября. Больше недели понадобилось чиновникам на то, чтобы признать свою вину.

Участники выездного совещания подтвердили, что региональный оператор не уведомил в должном порядке с соблюдением установленных сроков собственников сеток для раздельного сбора мусора. И тем самым превысил свои полномочия. В связи с этим «Спецавтохозяйству» поручено вернуть до 15 ноября вывезенные сетки собственникам – ООО «Чистый мир» и ООО «НПК», — говорится в сообщении администрации Томска.

Также региональному оператору рекомендовано обратиться в прокуратуру для разъяснения законности ведения работ по сортировке отходов силами общественных организаций в условиях действующего ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». Это необходимо из-за различных подходов участников конфликтной ситуации к толкованию терминов существующего законодательства. Юристы департамента дорожной деятельности и благоустройства изучили поступившие к ним материалы от компании «Чистый мир» и дали заключение, что имеющаяся документация не позволяет «Чистому миру» осуществлять деятельность по сбору, накоплению, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. «Если компания намерена работать в этом направлении, ей необходимо обратиться в областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды для включения в территориальную схему. Кроме того, им необходимо получить и лицензию, - подчеркнул начальник департамента Сергей Аушев . - В свою очередь мы понимаем, какой большой вклад компания внесла в развитие экологической культуры томичей, и предлагаем ей продолжить работу в этом направлении, разместив емкости для раздельного сбора мусора у школ и детских садов».

Эколог, экс-начальник департамента природных ресурсов Сергей Трапезников назвал «бредом сивой кобылы» предложение мэрии «Чистому миру» разместить сетки для раздельного сбора мусора рядом со школами и детскими садами: «С одной стороны они говорят, что «Чистый мир» не имеет права работать, что нужно получить лицензию, и тут же предлагают поставить сетки у школ и детских садов. А чем там площадки от других мест отличаются? Странно получается, что вообще-то работать нельзя, но в некоторых местах можно».

«Спецавтохозяйство» принимает самостоятельно решения, убирает сетки и фактически занимается воровством. По законодательству они отвечают за отходы только тогда, когда они их погрузили в мусоровоз и повезли на полигон. На сайте мэрии есть соглашение с региональным оператором, и там это прописано. И пункт 3.15 интересный — региональный оператор может принимать участие в организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов. А «Спецавтохозяйство» что делает — само решает, кто работает законно, а кто незаконно и у кого может сетки забрать. По идее, это превышение их полномочий. А департамент природных ресурсов, когда говорит, что все законно, не читает соглашений, которые они сами подписали с региональным оператором, — прокомментировал ситуацию Сергей Трапезников.

В «Чистом мире» и «Планете без мусора» в один голос говорят, что не хотят заниматься раздельным сбором мусора во всем городе. Они хотят просто работать так, как работали раньше.





Многие томичи внимательно следят за происходящим. Петицию в поддержку «Чистого мира», запущенную на сайте change.org, подписали более двух тысяч человек. 10 ноября с 12.00 до 14.00 у «Киномира» пройдет пикет, где томичи выступят против действий САХа.