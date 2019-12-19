«Спецавтохозяйство» жалуется на низкие тарифы на вывоз мусора в Томске и в Томском районе

Тариф на вывоз мусора в Томске и в Томском районе недостаточно высокий, чтобы региональный оператор — «Спецавтохозяйство» — мог вести безубыточную деятельность. Для работы в ноль тариф должен равняться 75 рублям. Сейчас за кубометр мусора жители многоквартирников платят 66,25 рубля с человека в месяц, жители частных домовладений – 67,79 рубля.

Заседание комитета городского хозяйства состоялось в городской Думе. В рамках комитета с докладом о деятельности САХа выступил представитель регоператора Михаил Курилов. Он рассказал, что в настоящее время около ста тысяч человек (70 тысяч в Томске и 26 тысяч в Томском районе) не платят за вывоз мусора. В целом по области, по данным департамента природных ресурсов, собираемость взносов составляет 55 %.

Что мешает нам двигаться дальше? Это вопрос тарифа, — сказал Михаил Курилов во время своего выступления. — По всей стране самый больной вопрос после собираемости — это заниженный тариф. Я понимаю, что это точка зрения непопулярная. Средний тариф по России — 89 рублей. Такие данные буквально вчера озвучивал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Все понимают, что тарифы для населения занижены. У нас ниже даже этого среднего показателя — в Томске в среднем платят 66 рублей с человека. Сейчас идет новая тарифная кампания, и в результате, опираясь на разные доводы, тарифы еще хотят снизить. Я достаточно ответственно могу сказать, что для того, чтобы региональный оператор работал в ноль, плата в Томске должна составлять 75 рублей. Это даст возможность закрывать все расходы и спокойно работать. Все, что есть сейчас, такой возможности не даст».

Планировалось, что тариф на вывоз мусора в 2020 году в Томске и Томском районе будет представлен сегодня. Однако департамент по тарифам не закончил все расчеты, поэтому этот вопрос перенесли.





Председатель комитета, депутат городской Думы Максим Резников отметил, что не совсем понимает, почему САХ ввязался в мусорную реформу.





«Вопрос достаточно простой: если тарифы не сразу действуют. Мы видим, что предприятие непонятно когда выйдет на самоокупаемость, а предприятие это наше, муниципальное. То зачем мы ввязались в это, стали участвовать в конкурсе? Зачем взяли на Томск такое бремя? Есть ли перспектива из этих долгов вылезти? А то опять придется закрывать долги из бюджета, потом опять и опять», — высказался Максим Резников.





Он напомнил, что из бюджета мэрия уже выделила САХу субсидию в 80 млн рублей. Также предприятие взяло кредит у банка на 50 млн рублей. При этом сейчас бюджет САХа непрозрачен.





«Вы поймите, речь идет не о бизнесе и зарабатывании, я хочу, чтобы все это понимали. Речь идет об экологической безопасности», — начал отвечать Михаил Курилов.