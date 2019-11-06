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«Спецавтохозяйство» вывозит мусор на закрытый полигон в Новомихайловке. 6 ноября сотрудники компании «Чистый мир» полтора часа провели у полигона, чтобы доказать этот факт. По их словам, они видели не менее четырех машин, которые вывозили мусор на полигон.

«Данного перегрузочного пункта в региональной схеме нет. Но здесь я могу ошибаться. При накоплении отходов должны соблюдаться определенные правила: должно быть водонепроницаемое покрытие, защита от атмосферных осадков. Мы этого не увидели. А это требования СанПиНа», — прокомментировал ТВ2 адвокат «Чистого мира» Павел.

Он уточнил, что компания намерена подать заявление в полицию, а также обратиться в Росприроднадзор и департамент природных ресурсов, чтобы ведомства провели проверку.

Такой интерес к закрытому полигону в компании объясняют тем, что не верят, будто САХ вывозит отходы на досортировочный комплекс в Северске. По данным регоператора, за неделю в Северск отправили 31,5 тонны отходов из установленных ранее контейнеров для «сухой» фракции. Регоператор подчеркивает, что заключил договор с «АБФ Логистик» (мусорным оператором Северска), а потому имеет право вывозить мусор в другую территориальную зону. Часть томичей считают, что суммарный объем отходов, вывезенных в Северск, намного меньше.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды знают, что САХ выгружает мусор на закрытый полигон.

«Это мера вынужденная. Полигон в Новомихайловке САХ использует временно, для перегрузки. САХ эту меру согласовал. Понятно, что это вынужденно. До конца года все будет прекращено», — прокомментировали ТВ2 в пресс-службе департамента.

Добавим, что сегодня САХ с представителями мэрии проводит объезд по проблемным местам. Представителей Агентства новостей ТВ2 на встречу не пригласили.