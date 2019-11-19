Спасти ребёнка: как проходит борьба за жизнь недоношенных детей в перинатальном центре

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17 ноября в мире отмечали день детей, родившихся раньше срока. Томский перинатальный центр в этот день ежегодно собирает в своих стенах уже бывших пациентов, чьи дети поторопились появится на свет и не «досидели» 40 недель в утробе. Нам удалось поговорить и с родителями этих детей и с врачами, которые спасают недоношенных младенцев.



Каждый год через детское отделение реанимации перинатального центра проходит порядка 500 детей, из них 2/3 – недоношенные. За их жизни с первых минут появления на свет борются реаниматологи и неонатологи. Дети рождаются в центре, а затем их помещают в кювезы – аппараты, который имитирует утробу матери. Сюда поступает кислород, регулируется температура и влажность. Там малышам могут подключить искусственную вентиляцию лёгких и внутреннее введение лекарственных препаратов и питательных веществ. Уже на этом этапе «выхаживания» мамы могут приходить в реанимацию и быть рядом с малышом.

Фото: Елизавета Томилова

Гюльнас до сих пор с переживаниями вспоминает, как почти 3 года назад она с дикими болями попала в перинатальный центр. На следующий день на свет появился Мурат на 26 неделе беременности. Малыш весил всего 970 грамм. Сотрудники центра выхаживали Мурата три месяца: он учился самостоятельно дышать, пить молоко матери и постепенно набирал вес. «Когда Мурат родился, я боялась, что шансов нет. Думала, что всё. Но нас выписали совершенно здоровыми, и сейчас, слава Богу, всё хорошо. Я благодарна всем сотрудникам, за то, что спасли моего ребёнка», — говорит Гюльнас Ширинова, бывшая пациентка областного перинатального центра.

Фото: Елизавета Томилова

Период выхаживания делится на 4 этапа. Первый – реанимация и интенсивная терапия. После – малыша переводят в отделение патологии новорожденных и недоношенных, где происходит дальнейшее выхаживание младенца. Третьим этапом становится палата матери и ребёнка, где мамы учатся обращаться с малышом, кормить и купать. Затем наступает этап, который мамочки между собой называют «Пятый пункт» – у ребёнка вытаскивают зонды и остаётся только набирать вес до выписки. «Недоношенные дети – победители. Ведь весь период выхаживания – это победа за победой. Ребёнок научился дышать – победа! Научился сосать мамино молоко – победа! Вот мы – взрослые люди, и вроде как мы нужны детям, но мне кажется, что эти дети даны нам для чего-то. Эти мелкие дети учат нас терпению, доброте и любви, они толкают нас на новые познания, совершенствования. Они – наши воспитатели»,– говорит заместитель главного врача по детству Татьяна Маньковская.

Фото: Елизавета Томилова

Большинству сложно представить, что проходят такие малыши в самом начале своей жизни. А мамам, еще очень долго приходится восстанавливаться после невроза. «Помню, сыну было 7 месяцев, и он простудился. Я очень испугалась, вызвала домой врача, говорю: «Понимаете, мы недоношенные, — рассказывает пациентка центра Ольга Русанова. — Мне сказали, забудьте вы про недоношенность, ребёнок здоровый по всем параметрам. Но сыну уже 4,5 года, а внутри у меня это всё еще сидит, и я не знаю, когда пройдёт».

Миша Русанов родился весом чуть больше килограмма на 29 неделе. Все полтора месяца, которые Ольга с сыном провели в перинатальном центре, новоиспечённая мама испытывала весь спектр эмоций. «Была и паника, и внутренняя вера и уверенность, что всё будет хорошо. Я и молилась, и плакала, и смеялась – всё было. Иногда поддавалась сомнениям, впадала в уныние. А когда мама в таком состоянии, это сразу передаётся ребёнку», — поделилась Ольга Русанова.

Фото: Елизавета Томилова