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17 декабря,
2019
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«Спасите жизнь»: благотворительный гастролер появился в Томске

ТВ2
ТВ2
10 часов назад

В Томске на остановках появились листовки с призывом помочь Татьяне Степановой, у которой якобы обнаружили опухоль мозга. Сбор ведет Степанов Алексей. Ранее человек с таким же именем собирал в ряде городов деньги на лечение несуществующих детей, а также являлся фигурантом нескольких дел о мошенничестве.

«Спасите жизнь»: благотворительный гастролер появился в Томске

О листовках редакции ТВ2 сообщили читатели. Они попросили выяснить, насколько эта история реальна и правда ли данной девочке требуется помощь. 


В томские благотворительные фонды родители Татьяны Степановой не обращались. Номер телефона, указанный в листовке, зарегистрирован на артиста Алексея Степанова, выступающего в авторском цирке «Бао» в городе Сочи. В сообществе цирка ВКонтакте всего 93 участника, большинство из которых фейки.


На сайте проекта «Бумеранг добра» действительно описывается несколько историй детей. Однако никакой официальной документации — устава, отчета о поступивших средствах — нет. Хотя по требованиям благотворительные организации обязаны выкладывать эти документы в открытый доступ.


Также нам удалось выяснить, что на листовках размещено фото девочки-модели из Киева Екатерины Евченко. 

По информации Znak.com, ранее человек по имени Алексей Степанов объявлял сборы в Югре, Нефтеюганске и других городах Ямала. Издание пишет, что Степанов — мошенник с 11-летним стажем, который, по некоторым данным, собрал около 15 млн рублей. Одно время представлялся сотрудником «Русфонда».

Полиция Ямала возбудила уголовное дело в отношении Алексея Степанова по части первой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ранее он уже был судим за аналогичное преступление — в июле 2016 года Степанова задержали в столице Чечни, где он объявил о сборе денег для детей неким фондом «Линия добра». 


В августе этого года Степанов стал героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Он подтвердил, что собирает деньги на лечение несуществующих детей.

Вот это то, что я хожу по автобусам, я хожу действительно с вымышленными фотографиями, сделанными в фотошопе. Это не реальные дети. Действительно, я собираю деньги, но дослушайте: приходя домой, я набираю номер телефона детского дома в этом городе и все деньги, все то, что я заработал, помимо одной-двух тысяч рублей, которые я кладу себе, да, в карман, чтобы жить, передвигаться, пить и где-то ночевать, я все отдаю в детский дом, — сказал Степанов в эфире. 

Чтобы определить, настоящий ли благотворительный фонд собирает деньги, можно поискать самому следующие сведения:

— полную информацию о самом собирающем средства, о том, где и как его найти и о его связи с тем, для кого они собираются; 

— детальные отчеты о поступлениях и тратах;

— информацию о том, почему собирается именно столько денег и как они будут тратиться;

— публикации в СМИ, информацию о фонде в разделе «О нас», личные страницы основателей или координаторов фонда.

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