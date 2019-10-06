Спасибо за чудо: первый проект Мурашов Центра подошел к концу

Волонтеры «Мурашов Центра» отреставрировали фасад деревянного дома на Крылова, 5. В этом здании вот уже семь лет работает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Несколько месяцев назад «Мурашов Центр» начал реставрировать купеческий дом. Это был их первый проект. Кто же помогал восстановить деревянный особняк на Крылова, 5, смотрите в материале ТВ2.

«Мурашов Центр» в память о журналисте (и просто хорошем человеке) Андрее Мурашове появился в Томске в мае 2019 года. Центр поддерживает проекты по развитию города, помогает участвовать в грантовых конкурсах, а также занимается волонтерской и краеведческой деятельностью.

С 2012 года в этом доме находится благотворительный фонд «Обыкновенное чудо», Андрей был одним из самых больших друзей этого фонда, — рассказывает куратор Центра Елена Изофатова. — Все благотворительные марафоны в Городском саду — заслуга Андрея. Он приглашал томские творческие коллективы, писал сценарии концертов, вел их. Неудивительно, что концерты шли по три часа, а желающих было на все пять. Сидишь в редакции и слышишь, как Андрей извиняется перед кем-нибудь из артистов, обещает в следующем году обязательно включить их коллектив в программу. Мы решили, что дружба Андрея и фонда «Обыкновенное чудо» должна продолжаться.

За четыре месяца реконструкции с домом на Крылова, 5 познакомились более 100 волонтеров, более 80 человек помогали отреставрировать фасад старинного деревянного особняка — шлифовали и красили стены. Сегодня, 6 октября, многие томичи пришли на праздник, чтобы еще раз вспомнить, как они работали этим летом и сохраняли деревянную архитектуру в Томске.

«Я знаю имя каждого волонтера, кто приходил к нам на помощь с домом, — говорит куратор Центра Елена Изофатова. — Я могу рассказать истории про волонтеров, ведь за четыре месяца мы сдружились. Галя Шенкаренко, например, в нерабочие смены по возможности красила стены. А Галя Белоконь работает на вахте на севере Томской области, собирает антиквариат. Когда мы шлифовали стены, то узнали много интересного от нее про антиквариат. Также нам помогал Хабир Аблаев — известный томский реставратор, мы начинали с ним заниматься этим проектом. Наш первый проект — история о том, как заботливые томичи делают что-то важное для города».





— Елена, почему вы стали восстанавливать деревянные дома в Томске?





— В прошлом году с Никитой Кирсановым мы обсуждали статус исторического поселения Томска. Мы недовольны, как власть ведет себя по отношению к деревянной архитектуре Томска, которую нужно сохранить. Огромное количество домов находится в аварийном состоянии. Наш город — ценный исторический объект на территории Сибири. Только 1800 домов, по оценкам экспертов, представляют историческую ценность. Мы должны эту ценность сохранить.



