«Спасибо за чудо»: итоги благотворительного марафона подвели в Томске. ФОТО

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Благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» прошел 1 июня в Городском саду Томска. Акция проводилась в тринадцатый раз. В рамках акции в этом году помощь получили больше ста детей.

Фото: Артем Изофатов

Марафон фонда «Обыкновенное чудо» — масштабная социальная акция, направленная на помощь детям с инвалидностью. Она охватывает не только томских детей, но и ребят из всех районов области. За три месяца помощь получили 120 детей. Половина из них получила или еще получит денежную помощь, еще столько же оформили благотворительные билеты в рамках совместной акции с авиакомпанией S7. В общей сложности во время марафона удалось собрать 5 млн рублей. Все деньги направлены на лечение, операции, реабилитацию, покупку препаратов и технических средств реабилитации, не входящих в ОМС.

Фото: Артем Изофатов

Мы благодарим наших друзей и всех добрых людей, которые присоединились к акции и помогают фонду в течение года, — отметила президент благотворительного фонда Светлана Григорьева. — Наш марафон – это не сбор ради сбора, а конкретные дела, которые качественно меняют жизнь детей и в целом семей, воспитывающих ребят с ограниченными возможностями здоровья. Важно еще и то, что мы вовлекаем в осознанную благотворительность тысячи томичей и жителей области. Акция за 13 лет стала народной, ведь более 80 % денежных поступлений приходят в виде самых разных сумм от простых людей.

Во время праздничного концерта в Городском саду томичи могли помочь двухлетней Соне Шергаевой из Асина и шестилетнему томичу Саше Уваркину. У Сони последствия инсульта, который она перенесла в пять месяцев, а у Саши ДЦП. На их лечение нужно было собрать 110 тысяч рублей.

Традиционно участие в концерте принял мэр города Иван Кляйн, который помог 11-летней томичке Насте Гончаровой. Девочке нужно пройти курс интенсивной реабилитации в международном центре.

«Я хочу поблагодарить создателей и волонтеров фонда за то, что вы вовлекаете в осознанную благотворительность тысячи людей. Фонд дает возможность каждому из нас прикоснуться к судьбе ребенка и сотворить маленькое чудо», — отметил Иван Кляйн.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин оказал помощь 15-летнему Мише Попову, который болен муковисцидозом. Это генетическое заболевание, из-за которого страдают жизненно важные органы, в частности, легкие. Миша живет в томском поселке Тимирязевский, он закончил девятый класс в местной школе № 64.

Сергей Жвачкин выделил из фонда непредвиденных расходов 700 тысяч на приобретение дренажного жилета «Vest», который рекомендовали купить врачи, чтобы проходить в нем специальную терапию.

Во время концерта в Горсаду на сцене выступили известные в Томске и за его пределами группы и коллективы. Также можно было попасть на мастер-класс по росписи пряника, по лепке из трогательного песка, нанести аквагрим, заплести забавные косички.

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов

Фото: Артем Изофатов