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26 июля,
2019
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Новости

Спасатели в Северске вызволили из ловушки корову. Фото

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение, что корова застряла в железном заборе и не может выбраться, сообщает пресс-служба регионального МЧС.


«В поселке Самусь около стадиона животное застряло в железном заборе и не может выбраться самостоятельно. На место были направлены сотрудники специальной пожарно-спасательной части № 7 поселка Самусь», — говорится в сообщении.


Спасатели на месте при помощи гидравлических ножниц освободили из прутьев забора ногу животного. Операция продолжалась пять минут.  

Спасатели в Северске вызволили из ловушки корову. Фото
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Спасатели в Северске вызволили из ловушки корову. Фото
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
Спасатели в Северске вызволили из ловушки корову. Фото
Фото: пресс-служба МЧС по Томской области
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