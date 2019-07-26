Спасатели в Северске вызволили из ловушки корову. Фото

На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение, что корова застряла в железном заборе и не может выбраться, сообщает пресс-служба регионального МЧС.





«В поселке Самусь около стадиона животное застряло в железном заборе и не может выбраться самостоятельно. На место были направлены сотрудники специальной пожарно-спасательной части № 7 поселка Самусь», — говорится в сообщении.





Спасатели на месте при помощи гидравлических ножниц освободили из прутьев забора ногу животного. Операция продолжалась пять минут.