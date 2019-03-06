Спасатели предупреждают жителей о возможных затруднениях на федеральной трассе «Сибирь»

МЧС России советуют автомобилистам соблюдать скорость и дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений.



На случай форс-мажора необходимо подготовить аварийный набор: насос, домкрат, буксировочный трос, комплект проводов для «прикуривания» и небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить автомобиль из снежного плена.



Необходимо также учитывать вероятность, что произойдет поломка и придется вызвать помощь. Чтобы чувствовать себя в большей безопасности в ожидании подмоги, нужно иметь в автомобиле зарядное устройство к мобильному телефону, теплую одежду, аптечку, еду и питье, зажигалку.



При неблагоприятной погоде лучше воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов. Если дальней поездки не избежать, перед отправкой в путь необходимо сообщить членам семьи маршрут следования и ориентировочное время возвращения.



Перед поездкой о состоянии федеральных автодорог можно узнать на официальном сайте Сибуправтодора. Под его оперативным контролем находятся федеральные автомобильные дороги: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320, Р-402 в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Круглосуточная «горячая линия» ведомства работает по телефону 702 (в Новосибирской области), 8 (383) 262-62-72.



Наряду с этим в любое время суток по вопросам, связанным с обеспечением безопасности и бесперебойности движения транспорта, можно звонить на круглосуточную «горячую линию» (номер 730 - для абонентов МТС и +7-913-949-0030 - для абонентов других сотовых сетей) Территориального управления автомобильных дорог. По указанным номерам можно сообщить о затруднениях на дорогах областного значения вне населенных пунктов.