Спасатели подняли со дна тело аквалангиста, погибшего при погружении в Хакасии

Тело погибшего томского аквалангиста Михаила Журавлева в субботу подняли спасатели. Ранее было известно , что водолазы обнаружили тело руководителя клуба аквалангистов «Наяда», но на поверхность поднять тело так и не удалось.

«Погибший аквалангист был поднят на поверхность в результате повторных поисковых работ. На данный момент тело отправлено в Абакан для проведения следственных действий с целью установления причины гибели», — говорится в официальной группе клуба «Наяда» ВКонтакте.





Прощание с Михаилом Журавлевым состоится 23 июля (вторник) с 12:00 до 12:45 по адресу: ул. Высоцкого, 24.





Ранее сообщалось, что аквалангист утонул при погружении в водоем на Туимском провале в Республике Хакасия. Была организована доследственная проверка. Позднее выяснилось, что погибший — Михаил Журавлев, руководитель томского спортивно-технического клуба аквалангистов «Наяда».





Туимский провал – огромная впадина в горе с отвесными стенами на месте закрытого подземного рудника недалеко от поселка Туим (Хакасия). После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой. Туимский провал часто посещают туристы и любители экстремального спорта.