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20 июля,
2019
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Спасатели подняли со дна тело аквалангиста, погибшего при погружении в Хакасии

ТВ2
ТВ2
13 минут назад

Тело погибшего томского аквалангиста Михаила Журавлева в субботу подняли спасатели. Ранее было известно, что водолазы обнаружили тело руководителя клуба аквалангистов «Наяда», но на поверхность поднять тело так и не удалось. 

Спасатели подняли со дна тело аквалангиста, погибшего при погружении в Хакасии

«Погибший аквалангист был поднят на поверхность в результате повторных поисковых работ. На данный момент тело отправлено в Абакан для проведения следственных действий с целью установления причины гибели», — говорится в официальной группе клуба «Наяда» ВКонтакте.


Прощание с Михаилом Журавлевым состоится 23 июля (вторник) с 12:00 до 12:45 по адресу: ул. Высоцкого, 24.


Ранее сообщалось, что аквалангист утонул при погружении в водоем на Туимском провале в Республике Хакасия. Была организована доследственная проверка. Позднее выяснилось, что погибший — Михаил Журавлев, руководитель томского спортивно-технического клуба аквалангистов «Наяда». 


Туимский провал – огромная впадина в горе с отвесными стенами на месте закрытого подземного рудника недалеко от поселка Туим (Хакасия). После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне образовалось озеро с водой. Туимский провал часто посещают туристы и любители экстремального спорта. 

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