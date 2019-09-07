Спасатели обнаружили тело утонувшего в Колпашевском районе дайвера. СК проводит проверку

Томские спасатели обнаружили тело дайвера, который погиб, помогая поднимать железобетонные плиты с затонувшей на Оби баржи. Следственный комитет начал проверку.





12 августа 2019 года судно, груженое плитами ТДСК, получило пробоину вдоль левого борта, налетев на подводное препятствие в реке Обь между деревнями Баранаково и Тискино. Пострадавших в результате происшествия тогда не было.





«Житель Томска заключил с фирмой договор на подводные работы по оказанию помощи по подъему железобетонных блоков с затонувшей грузовой баржи на реке Обь вблизи села Баранаково Колпашевского района. Приступив 31 августа 2019 года к работе, через некоторое время он перестал выходить на связь, на поверхность воды не всплыл, местонахождение его было не установлено», – говорится в сообщении СКР.





По информации ведомства, тело мужчины обнаружили в трех километрах от места работ на реке Обь – в районе села Озерное Колпашевского района Томской области. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев. По результатам проверки, которую начало ведомство, будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.





Ранее мы писали, что владельцы баржи привлекли к работам дайверов из клуба «Dive&Drive». В Единой дежурно-диспетчерской службе Копашевского района ТВ2 рассказали, что погибший — руководитель клуба Вадим Хабибулин.

