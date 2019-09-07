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07 сентября,
2019
Новости

Спасатели обнаружили тело утонувшего в Колпашевском районе дайвера. СК проводит проверку

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томские спасатели обнаружили тело дайвера, который погиб, помогая поднимать железобетонные плиты с затонувшей на Оби баржи. Следственный комитет начал проверку. 


12 августа 2019 года судно, груженое плитами ТДСК, получило пробоину вдоль левого борта, налетев на подводное препятствие в реке Обь между деревнями Баранаково и Тискино. Пострадавших в результате происшествия тогда не было. 


«Житель Томска заключил с фирмой договор на подводные работы по оказанию помощи по подъему железобетонных блоков с затонувшей грузовой баржи на реке Обь вблизи села Баранаково Колпашевского района. Приступив 31 августа 2019 года к работе, через некоторое время он перестал выходить на связь, на поверхность воды не всплыл, местонахождение его было не установлено», – говорится в сообщении СКР.


По информации ведомства, тело мужчины обнаружили в трех километрах от места работ на реке Обь – в районе села Озерное Колпашевского района Томской области. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев. По результатам проверки, которую начало ведомство, будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.


Ранее мы писали, что владельцы баржи привлекли к работам дайверов из клуба «Dive&Drive». В Единой дежурно-диспетчерской службе Копашевского района ТВ2 рассказали, что погибший — руководитель клуба Вадим Хабибулин.

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