Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре
Создатель театра «2+Ку» Владимир Захаров погиб при пожаре, который произошел в мастерской.
Пожар произошел 1 февраля в Томске в «кадочке» — строении в виде бочки, которое находилось на территории театра. По словам очевидцев, сначала все замигало, Владимир Захаров пошел смотреть, что случилось.
«Вышел, попросил воды и зашел обратно. И все», — говорят свидетели. Гибель Владимира Захарова подтвердили сотрудники театра.
Предварительная причина пожара — неисправность проводки.
Владимир Захаров родился 30 сентября 1954 года в городе Алмалык (Узбекистан). В четвертом классе совместно с сестрой создал школьный перчаточный театр кукол. Окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором в НИИ технологии машиностроения в секторе роботов и занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов.
С 1987 года работал конструктором кукол в Областном театре кукол «Скоморох» (спектакли «Было или не было» — по «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова, «Котлован» по А. Платонову, «Русалочка», «Гиубал Вахазар» и др.)
Он изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления. В 1991 года основал свой театр «2+Ку», где занимался абсолютно всем: создавал кукол, писал сценарии, играл, делал декорации.
В 2004 году на 400-летие подарил городу Томску современное здание театра — сундук со сказками. В этом «сундуке» хранились сказки для детей и взрослых, которые самый известный томский сказочник рассказывал публике каждый уик-энд — «Про ежика», «Маленький принц», «Перелетный заяц»...
Я в последнее время часто думаю о смерти, — говорил Владимир Захаров ТВ2 после премьеры спектакля «Старая пластинка» в апреле 2016 года. — И я представил себе условия такие игры, что я умер. Спектакль же — это игра? Все кончилось, прошло уже много лет и этот дом заброшен. Людям надоело его содержать, потому что все старое и никому не нужны эти предметы, эти куклы. Я часто думаю, что будет после моего ухода, что станется с театром, на что сгодятся мои ученики, которые пытаются кукол делать. И будет ли продолжение этому всему. Я понимаю, что кукла безупречна, кукла может все. И в спектакле «Старая пластинка» они показали, что могут все.
В декабре 2018 года в театре «2+Ку» прошла премьера новой пьесы — «История другой куклы», балет без слов, созданный специально для детей.
О том где пройдет прощание с Владимиром Захаровым, будет сообщено позже.
Номер карты, на которую можно перевести деньги на организацию похорон: 4173 9800 2401 7440 (Ирина Наумова)
Редакция ТВ2 выражает соболезнования родным Владимира Захарова. Это невосполнимая утрата для Томска.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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