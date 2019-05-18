Совладелицу томской сети «Радуга вкуса» суд признал банкротом

Арбитражный суд Томской области признал банкротом совладелицу закрывшегося томского ритейлера «Радуга вкуса» Ирину Решетникову и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. Об этом сообщает «Интерфакс—Сибирь».

Заявление о признании банкротом в декабре 2018 года подала сама Решетникова. Ее задолженность перед кредиторами составляет более 500 тыс. рублей. В качестве финансового управляющего суд утвердил Викторию Рубцову. Заявления от кредиторов принимаются в течение двух месяцев.

Сеть магазинов «Радуга вкуса» открылась в Томске в 2008 году. К 2018 году в сеть входили 22 магазина. Выручка компании в 2017 году составила 892 млн рублей, чистая прибыль — 902 тыс. рублей.

Напомним, в декабре 2018 года «Радуга вкуса» закрыла свои магазины в Томске и в Томском районе. Как отмечали продавцы, причиной закрытия послужило снижение объемов выручки. В конце 2018 года поставщики начали подавать иски.

26 октября 2013 года в поселке Копылово избили генерального директора сети магазинов «Радуга вкуса» Максима Хайкиса. Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Подозреваемых в убийстве Максима Хайкиса — Богдана Душевина и Константина Сережина — задержали в ноябре 2013 года.





Родственники убитого Максима Хайкиса в суде заявляли, что преступление заказное. Они отмечали, что перед убийством Максиму Хайкису угрожали, некоторые угрозы он записал на диктофон. По мнению родственников, мотивом для убийства стала предпринимательская деятельность Максима.





В августе 2015 года Богдана Душевина и Константина Сережина признали виновными в убийстве Максима Хайкиса, приговорив организатора преступления — Сережина — к 9,5 годам колонии общего режима, а исполнителя — Душевина — к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Также с Душевина взыскали по 1,8 миллиона в пользу матери, отца и жены Хайкиса, с Сережина — 1,2 миллиона рублей.





После смерти Максима Хайкиса бизнес перешел его супруге Елене Хайкис и сестре Ирине Решетниковой.



