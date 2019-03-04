Совладелец кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» стал меценатом года в Томске

Администрация Томска наградила медалями «Меценат года» трех степеней 17 предпринимателей, в том числе основателя кондитерского холдинга «КДВ Групп» Дениса Штенгелова, который был основным владельцем кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Звания «Меценат года» 1 степени удостоены председатель наблюдательного совета ООО «Томскводоканал» Кирилл Новожилов, генеральный директор ООО ГК «Гранит» Андрей Евдокимов, генеральный директор АО «ТРЦ» Сергей Райгель, владелец компании ООО КДВ «Групп»Денис Штенгелов, президент ПАО нефтегазовая компания «РуссНефть» Евгений Толочек», —говорится в сообщении пресс-службы.







По словам мэра Томска Ивана Кляйна, вручавшего награды, при финансовой поддержке меценатов в городе «благоустроены десятки мест».





«Благодаря меценатам в Томске ежегодно появляются новые детские площадки, развивается дворовый спорт, проводятся общегородские праздники: День Победы, День Томича и День маленького томича, фестиваль «Хрустальный Томск», - цитирует пресс-служба слова Ивана Кляйна.





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Среди погибших два ребенка из Томска — мальчик 12 лет и девочка 8 лет. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов.



Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»), которое было перепрофилировано. В настоящее время ККК специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. Владелец «КДВ Групп» Денис Штенгелов заявил, что кондитерский холдинг «КДВ Групп» не имеет отношения к «Зимней вишне».