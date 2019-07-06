Совладельца «Зимней вишни» томича Вишневского экстрадируют в Россию

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба Окружного суда Варшавы.

По версии следствия, экс-игрок «Томи» Вячеслав Вишневский, руководивший реконструкцией бывших кондитерских цехов под магазины, дал взятку в размере семи миллионов рублей за сокрытие незаконных действий при реконструкции.





По данным следствия, Вишневский покинул Россию в 2016 году. Он был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше. В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ. Окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи его российским властям, но адвокат Вишневского обжаловал это решение.





«Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе обжалованное постановление, которое таким образом вступило в законную силу», — уточнили в Окружном суде.





Вячеслав Вишневский родился в Томске в 1977 году, был профессиональным футболистом. Карьеру он начал в «Томи» в 1994 году. После завершения карьеры футболиста Вишневский возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная Звезда».





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.





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