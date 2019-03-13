Совет Федерации отправил на доработку закон о запрете хостелов

Совет Федерации 13 марта отправил на доработку закон о запрете хостелов в жилых домах. Глава палаты Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы в целом поддерживают инициативу, однако выступают против ее незамедлительного вступления в силу и предлагают отложить этот момент до 1 января 2020 года.

6 марта Госдума приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.







По информации сервисов Booking.com и 2ГИС, в Томске гостей принимают 12 хостелов. Большинство из них расположены в жилых домах, не все находятся на первых этажах.







Владельцы городских хостелов, с которыми нам удалось поговорить, озадачены новым законом и надеются, что он окончательно не вступит в силу — его введение для многих будет означать конец бизнеса. Так как если даже владельцам удастся перевести помещение из статуса жилого в нежилое, неминуемо придется повышать цены на услуги и сама суть хостела, как дешевого варианта размещения, может утратиться.



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