Добрые новости
13 марта,
2019
1
фото
Новости

Совет Федерации отправил на доработку закон о запрете хостелов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Совет Федерации 13 марта отправил на доработку закон о запрете хостелов в жилых домах. Глава палаты Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы в целом поддерживают инициативу, однако выступают против ее незамедлительного вступления в силу и предлагают отложить этот момент до 1 января 2020 года.

Совет Федерации отправил на доработку закон о запрете хостелов

6 марта Госдума приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.


По информации сервисов Booking.com и 2ГИС, в Томске гостей принимают 12 хостелов. Большинство из них расположены в жилых домах, не все находятся на первых этажах.


Владельцы городских хостелов, с которыми нам удалось поговорить, озадачены новым законом и надеются, что он окончательно не вступит в силу — его введение для многих будет означать конец бизнеса. Так как если даже владельцам удастся перевести помещение из статуса жилого в нежилое, неминуемо придется повышать цены на услуги и сама суть хостела, как дешевого варианта размещения, может утратиться. 

Читайте также:


«Этот закон — смерть хостел-движения в России»

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.