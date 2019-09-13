Сотрудников штаба Навального в Томске отпустили после допроса
Координатора штаба Навального в Томске Ксению Фадееву и сотрудника штаба Андрея Фатеева отпустили после допроса в следственном комитете. Об этом ТВ2 рассказала сама Ксения.
Обыскали мою квартиру и квартиру родителей, хотя я там давно не живу и уже больше года не прописана, — рассказала Ксения. — Машину мою обыскали, штаб и квартиру Андрея Фатеева. Двери нигде не выламывали, помещение штаба я открыла сама. Изъяли часть техники. На допросе я воспользовалась 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Обвинений не предъявили, у нас у всех статус свидетелей. У всех, кому вчера выпиливали двери и клали лицом в пол.
Ксения добавила, что в рамках уголовного дела по обналичиванию денег счет штаба Навального в Томске арестовали на 75,5 млн рублей. Хотя, по словам активистки, прямого отношению к Фонду борьбы с коррупцией российская сеть штабов не имеет. Тем не менее, в ближайшее время сотрудники штаба Навального планируют восстановить структуру организации и вернуться к работе.
«Сделать это после такого масштабного удара будет непросто, – отметила Ксения Фадеева. — Лучшая поддержка сейчас — распространение информации и пожертвования. – Поддержать нас можно на общем сайте штабов, там есть кнопка «Поддержать работу штабов». Реквизиты актуальные, информация постоянно обновляется. Сети штабов нужны деньги, потому что где-то полицейские вынесли все подчистую, а нам нужно на что-то жить и платить аренду».
Андрей Фатеев, которого также допросили в следственном комитете после обыска в квартире, не смог прокомментировать ситуацию ТВ2, так как дал подписку о неразглашении. Однако активист отметил, что вышел из здания СК только после полуночи.
Напомним, 12 сентября силовики пришли с обысками к сторонникам Навального и активистам движения за честные выборы «Голос» в 39 городах России. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал о 100 одновременных обысках по всей стране.
Причиной для обысков стало уголовное дело, возбужденное в отношении Фонда борьбы с коррупцией в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК легализовали около миллиарда рублей. Соратник Навального Леонид Волков пояснил, что эти деньги — результат обналичивания донатов, которые ФБК часто получает биткоинами. Он утверждает, что это известная и законная операция.
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