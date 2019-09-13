Сотрудников штаба Навального в Томске отпустили после допроса

Координатора штаба Навального в Томске Ксению Фадееву и сотрудника штаба Андрея Фатеева отпустили после допроса в следственном комитете. Об этом ТВ2 рассказала сама Ксения.

Обыскали мою квартиру и квартиру родителей, хотя я там давно не живу и уже больше года не прописана, — рассказала Ксения. — Машину мою обыскали, штаб и квартиру Андрея Фатеева. Двери нигде не выламывали, помещение штаба я открыла сама. Изъяли часть техники. На допросе я воспользовалась 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Обвинений не предъявили, у нас у всех статус свидетелей. У всех, кому вчера выпиливали двери и клали лицом в пол.

Ксения добавила, что в рамках уголовного дела по обналичиванию денег счет штаба Навального в Томске арестовали на 75,5 млн рублей. Хотя, по словам активистки, прямого отношению к Фонду борьбы с коррупцией российская сеть штабов не имеет. Тем не менее, в ближайшее время сотрудники штаба Навального планируют восстановить структуру организации и вернуться к работе.





«Сделать это после такого масштабного удара будет непросто, – отметила Ксения Фадеева. — Лучшая поддержка сейчас — распространение информации и пожертвования. – Поддержать нас можно на общем сайте штабов, там есть кнопка «Поддержать работу штабов». Реквизиты актуальные, информация постоянно обновляется. Сети штабов нужны деньги, потому что где-то полицейские вынесли все подчистую, а нам нужно на что-то жить и платить аренду».