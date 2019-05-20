Сотрудников дома-интерната в Томской области обвиняют в краже денег у постояльцев

Пятерых сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Шегарском районе Томской области обвиняют в краже денег у постояльцев, сообщает пресс-служба регионального отделения МВД. Потерпевшими по делу признаны семь человек.

По мнению следствия, четверо сотрудников интерната и представитель банка открыли на имена пожилых постояльцев банковские карты, снимали с них деньги и делили между собой. Таким образом было похищено более 1,6 млн рублей.





Следственный отдел по Шегарскому району Томской области возбудил семь уголовных дел по различным частям статьи «кража». Дела объединены в одно и направлены в Шегарский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.