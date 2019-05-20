Добрые новости
20 мая,
2019
1
фото
Новости

Сотрудников дома-интерната в Томской области обвиняют в краже денег у постояльцев

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пятерых сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Шегарском районе Томской области обвиняют в краже денег у постояльцев, сообщает пресс-служба регионального отделения МВД. Потерпевшими по делу признаны семь человек. 

Сотрудников дома-интерната в Томской области обвиняют в краже денег у постояльцев

По мнению следствия, четверо сотрудников интерната и представитель банка открыли на имена пожилых постояльцев банковские карты, снимали с них деньги и делили между собой. Таким образом было похищено более 1,6 млн рублей. 


Следственный отдел по Шегарскому району Томской области возбудил семь уголовных дел по различным частям статьи «кража». Дела объединены в одно и направлены в Шегарский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.