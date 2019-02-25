Сотрудники томского Роспотребнадзора изъяли шубы на 11 млн рублей

За 2018 год специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели 23 проверки, сообщает пресс-служба ведомства. В результате из оборота изъяли меховых изделий на 11 миллионов рублей.





По данным Роспотребнадзора, 1345 изделий из меха продавались с нарушением требований. На 76 изделиях маркировки не было, еще 554 были маркированы неверно.





«Общая стоимость изделий, в отношении которых выявлены нарушения, составляет более 59 115 600, арест наложен на изделия на сумму более 11 млн рублей, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — По результатам проведенных проверок составлено 18 протоколов, к административной ответственности привлечено 17 хозяйствующих субъектов, наложено штрафов более чем на 28 тысяч рублей».