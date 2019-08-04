Сотрудники ГИМС спасли подростка, который играл с мячом на Томи

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам спасли семнадцатилетнего подростка, который играл с мячом на Томи, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

1 августа при патрулировании акватории в районе Мясокомбината группа патрульной службы Центра ГИМС регионального МЧС заметила двоих подростков. Они слишком далеко заплыли от берега, а поведение одного из них сразу же насторожило инспекторов ГИМС.





«На середине реки мы заметили две головы. Было видно, что это совсем молодые ребята. В это время проплыла лодка, в результате чего поднялась большая волна. Один из подростков резво поплыл в сторону берега, а второй начал махать рукой, зовя на помощь, причем второй рукой держался за мяч», — рассказывала инспектор ГИМС Оксана Верколаб.





Подплыв к подростку, инспекторы посадили его на лодку и доставили на берег, где провели с ним профилактическую беседу.





Синоптики прогнозируют жаркие выходные дни, поэтому многие жители региона устремятся на водоемы. Главное управление МЧС России по Томской области призывает граждан соблюдать правила безопасности у воды: не оставлять без присмотра детей, а также людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не плавать в запрещенных местах.





С начала 2019 года на водоемах области утонули 28 человек, из них 6 детей. Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам спасено 19 человек.





Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.