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06 июня,
2019
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Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту министра лесного комплекса Иркутской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.  Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. 

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту министра лесного комплекса Иркутской области

Министра Сергея Шеверда обвиняют в назначении, согласовании и незаконной санитарной рубке в заказнике регионального значения «Туколонь». В результате рубки было уничтожено 120 гектаров леса, а ущерб составил 748 миллионов рублей. 


Вместе с Сергеем Шеверда к уголовной ответственности по этому делу привлекли врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира региона, инженера-лесопатолога отдела защиты леса и главу районного лесхоза.


Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время Сергею Шеверда предъявят обвинение и выберут для него меру пресечения. 

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