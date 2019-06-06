Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту министра лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Министра Сергея Шеверда обвиняют в назначении, согласовании и незаконной санитарной рубке в заказнике регионального значения «Туколонь». В результате рубки было уничтожено 120 гектаров леса, а ущерб составил 748 миллионов рублей.





Вместе с Сергеем Шеверда к уголовной ответственности по этому делу привлекли врио руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира региона, инженера-лесопатолога отдела защиты леса и главу районного лесхоза.





Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время Сергею Шеверда предъявят обвинение и выберут для него меру пресечения.