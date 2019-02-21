Сотрудники ФСБ задержали организатора поставок героина в Томскую область

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Томска, причастную к организации поставок в регион оптовых партий героина. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.





«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий организатор канала поставки наркотиков задержана, из незаконного оборота изъяли 525 г героина. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — говорится в сообщении пресс-службы силовиков.





В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.