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21 февраля,
2019
Новости

Сотрудники ФСБ задержали организатора поставок героина в Томскую область

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Томска, причастную к организации поставок в регион оптовых партий героина. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.


«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий организатор канала поставки наркотиков задержана, из незаконного оборота изъяли 525 г героина. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — говорится в сообщении пресс-службы силовиков.


В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Ей грозит до двадцати лет лишения свободы. 

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