Сотрудники ФСБ пресекли хищение денег «Росатома»

Сотрудники УФСБ по Томской области пресекли коррупционную схему по хищению денежных средств у предприятия Госкорпорации «Росатом».





«Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» заключил договор субподряда на выполнение ремонта зданий и сооружений ТЭЦ-1 ПАО ГМК «Норильский никель» (Норильск Красноярского края) с коммерческой организацией (Екатеринбург).





«В рамках исполнения условий договора АО «ОДЦ УГР» было осуществлено авансирование работ субподрядчику на общую сумму более 6 млн рублей. Вместе с тем субподрядная организация для выполнения работ на объектах заказчика не привлекалась, указанный в договорах объем работ фактически не выполнен», — пишет НИА Томск со ссылкой на информацию ведомства .





Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».





В настоящее время УФСБ проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.