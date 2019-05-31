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31 мая,
2019
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Сотрудники ФСБ пресекли хищение денег «Росатома»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники УФСБ по Томской области пресекли коррупционную схему по хищению денежных средств у предприятия Госкорпорации «Росатом».


«Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» заключил договор субподряда на выполнение ремонта зданий и сооружений ТЭЦ-1 ПАО ГМК «Норильский никель» (Норильск Красноярского края) с коммерческой организацией (Екатеринбург).


«В рамках исполнения условий договора АО «ОДЦ УГР» было осуществлено авансирование работ субподрядчику на общую сумму более 6 млн рублей. Вместе с тем субподрядная организация для выполнения работ на объектах заказчика не привлекалась, указанный в договорах объем работ фактически не выполнен», — пишет НИА Томск со ссылкой на информацию ведомства .


Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».


В настоящее время УФСБ проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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