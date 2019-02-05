Сотрудники ФСБ нашли у жителя Кузбасса 1800 самодельных боеприпасов и оружие

Около 1800 самодельных боеприпасов и семь единиц холодного оружия изъяли сотрудники ФСБ у жителя Кемеровской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу силового ведомства пишет «Интерфакс-Сибирь».





«По адресу проживания нелегального оружейника проведены оперативно-розыскные мероприятия, — говорится в сообщении ФСБ. — Из незаконного оборота изъято порядка 1 тысячи 800 самодельно изготовленных боеприпасов для нарезного стрелкового оружия, станок и компоненты для их изготовления, а также семь единиц холодного оружия».





В операции участвовали сотрудники Росгвардии. Оружие и боеприпасы силовики направили на исследование, решается вопрос о возбуждении дела по статье «незаконное изготовление оружия».