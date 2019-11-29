Сотрудники делового центра «Россия»: девушка с коляской первая начала провоцировать скандал

Администрация делового центра «Россия» утверждает, что девушка с детской коляской сама спровоцировала скандал. Никто из сотрудников центра ее не выгонял, все обращались с ней вежливо.

Ранее сообщалось, что к томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась молодая томичка и рассказала, что администрация одного делового центра отказалась пускать ее в здание.





«Никто ей не говорил, что она замарает или повредит лифт, — рассказала ТВ2 администратор центра «Россия» Татьяна Карпенко. — Дело в том, что технически лифт не имеет возможности поехать вниз с третьего этажа. Ей пришлось бы тащить коляску на себе целый этаж по лестнице. Мы и предложили оставить коляску на ресепшене. У нас везде камеры стоят. Все посетители так делают, никто не возражал. Так написали, что мы ее выгнали, что в лифт она зашла только при помощи полиции. Да, она вызвала полицию, но после того, как побывала у юриста. Я ее пустила в лифт, она спустилась вниз и еще минут 40 гуляла, ждала полицию».







Татьяна Карпенко добавила, что один из полицейских пошел наверх, другой остался с ней разговаривать. Конфликтную ситуацию никто создавать не хотел. Сотрудники предложили девушке взять ребенка на руки и проехать на третий этаж. Никто ее не выталкивал из здания.





В свою очередь директор бизнес-центра «Россия» Елена Ащулова рассказала, что до томского омбудсмена донесли некорректную информацию.





«Сотрудники центра к ней по-доброму отнеслись. Сказали, что с третьего этажа ей спуститься с коляской будет трудно, потому что лифт не едет с этого этажа. Сказали, что за коляской присмотрят. За ребенком тоже могли присмотреть, если нужно было. Она закатила такую истерику, оскорбляла наших сотрудников. И вахтера, и администратора. Сказала, что будет писать во все инстанции, что лифт будет доезжать чуть ли не до крыши. Теперь получается, что виноваты именно мы, но нашей вины тут нет».