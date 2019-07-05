Сотрудникам Почты России в Томской области повысят зарплату на 20 %

Сотрудникам Почты России, работающим в Томской области, повысят зарплату. Повышение коснется 1700 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В марте глава Почты России Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что предприятие с 1 мая запустит полуторагодичную программу по повышению оплаты труда более 210 тысяч сотрудников на 20 %. Для этого в фонд оплаты труда планируется инвестировать 11,5 млрд рублей. В программу повышения заработных плат включены почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители.
В рамках первого этапа выросли заработные платы у 48 тысяч сотрудников. Повышение коснулось отделений почтовой связи в Кировской области, Пермском крае, Амурской области, Камчатском крае, Приморском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае, Вологодской области, Ненецком АО, Республике Алтай, Республике Тыва, Брянской области, Костромской области, Белгородской области, Волгоградской области, Краснодарском крае и Ростовской области.
Второй этап стартует в ноябре 2019 года. В нем будет участвовать и Томская область. Всего программа затронет 224 тыс. сотрудников Почты России.
«В Томской области увеличение оплаты труда работникам почтовых отделений запланировано на ноябрь 2020 года. Реализация программы повысит доходы почти 1700 томских почтовиков в среднем на 20 процентов», — отметил директор Томского филиала Почты России Александр Сергеев.
По данным сайтов вакансий, сейчас средняя зарплата почтальона в Томской области составляет 12-15 тысяч рублей, оператора — 14-16 тысяч рублей.
Почта России — федеральный почтовый оператор, входящий в перечень стратегических предприятий РФ. Томский филиал ФГУП «Почта России» включает в себя 9 почтамтов, 299 отделений почтовой связи и 1 передвижное. В филиале работают около 2500 сотрудников. В Томской области проходит 115 почтовых маршрутов протяженностью 38 129,4 км.