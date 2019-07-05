Сотрудникам Почты России в Томской области повысят зарплату на 20 %

В марте глава Почты России Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что предприятие с 1 мая запустит полуторагодичную программу по повышению оплаты труда более 210 тысяч сотрудников на 20 %. Для этого в фонд оплаты труда планируется инвестировать 11,5 млрд рублей. В программу повышения заработных плат включены почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители.





В рамках первого этапа выросли заработные платы у 48 тысяч сотрудников. Повышение коснулось отделений почтовой связи в Кировской области, Пермском крае, Амурской области, Камчатском крае, Приморском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае, Вологодской области, Ненецком АО, Республике Алтай, Республике Тыва, Брянской области, Костромской области, Белгородской области, Волгоградской области, Краснодарском крае и Ростовской области.





Второй этап стартует в ноябре 2019 года. В нем будет участвовать и Томская область. Всего программа затронет 224 тыс. сотрудников Почты России.