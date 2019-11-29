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29 ноября,
2019
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Новости

Сотрудника томского банка обвиняют во взятках на 450 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томске банковского сотрудника обвиняют в получении взяток от бизнесмена на 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального СК. Предполагаемое преступление раскрыли сотрудники ФСБ. 

Сотрудника томского банка обвиняют во взятках на 450 тысяч рублей

Следствие установило, что сотрудник банка получал от томского бизнесмена взятки с марта 2017-го до июня 2019 года. Взамен он помогал в заключении договоров между банком и бизнесменом на перевозку банкоматов, терминалов и дописывал в акты выполненных работ услуги, которых не было.


Задержанный сотрудник банка не признал себя виновным, его поместили под стражу. По обвинению в получении взятки мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. 

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