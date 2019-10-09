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09 октября,
2019
Новости

Сотрудниц банка в Асине будут судить за кражу полумиллиона рублей у 95 клиентов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура в Асине направила в суд материалы дела двух сотрудниц крупного российского банка, которые обманом похитили деньги 95 клиентов, сообщает ведомство.


По версии следствия, с апреля по ноябрь 2018 года сотрудницы клиентского центра, когда жители обращались в банк за кредитом, сообщали им ложную информацию о том, что нужно оплатить премию в пользу страховой компании. Это условие называлось сотрудницами как обязательное для получения кредита.


«Введенные в заблуждение граждане увеличивали размер оформляемых в банке займов на суммы от 2 до 10 тысяч рублей, якобы предназначенные для последующей оплаты страховой премии, хотя страховая премия уже была включена в сумму кредита», — говорится в сообщении прокуратуры.


После того как кредитный договор был оформлен, а клиенты получали наличные, сотрудницы банка предлагали жителям передать деньги для уплаты страховой премии.


«Полученные деньги они либо просто забирали себе, либо в присутствии клиентов под видом внесения на счет страховой организации перечисляли через терминал на свои счета. Общая сумма денежных средств, похищенных таким образом у 95 потерпевших, составила 485 тысяч рублей», — добавляют в ведомстве.


Свою вину женщины признали полностью. Уголовное дело направили на рассмотрение в Асиновский городской суд.

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