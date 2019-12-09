Состояние троих пострадавших в ДТП с автобусом удалось стабилизировать

Троих пострадавших в воскресном ДТП, где рейсовый автобус столкнулся со встречным авто, перевели из палаты интенсивной терапии в хирургическое отделение, их состояние стабилизировалось, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».





Напомним, столкновение произошло 8 декабря на 154 километре автодороги Томск — Каргала — Колпашево. В результате водитель и пассажир легкового авто скончались до приезда медиков. Семерых человек доставили в больницу.





«Трое пострадавших переведены сегодня из палаты интенсивной терапии в хирургическое отделение Кривошеинской районной больницы. На данный момент их состояние оценивается как средней степени тяжести. В палате интенсивной терапии медучреждения остается 70-летняя женщина, также пострадавшая в ДТП. Ее состояние медики по-прежнему оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении облздрава.





Всего в больнице остались шестеро человек, один из них ребенок.