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09 декабря,
2019
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Новости

Состояние троих пострадавших в ДТП с автобусом удалось стабилизировать

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

Троих пострадавших в воскресном ДТП, где рейсовый автобус столкнулся со встречным авто, перевели из палаты интенсивной терапии в хирургическое отделение, их состояние стабилизировалось, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».


Напомним, столкновение произошло 8 декабря на 154 километре автодороги Томск — Каргала — Колпашево. В результате водитель и пассажир легкового авто скончались до приезда медиков. Семерых человек доставили в больницу.


«Трое пострадавших переведены сегодня из палаты интенсивной терапии в хирургическое отделение Кривошеинской районной больницы. На данный момент их состояние оценивается как средней степени тяжести. В палате интенсивной терапии медучреждения остается 70-летняя женщина, также пострадавшая в ДТП. Ее состояние медики по-прежнему оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении облздрава.


Всего в больнице остались шестеро человек, один из них ребенок.

Состояние троих пострадавших в ДТП с автобусом удалось стабилизировать
Фото: УМВД по Томской области
Состояние троих пострадавших в ДТП с автобусом удалось стабилизировать
Фото: УМВД по Томской области

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