Состояние пострадавших в ДТП на Фрунзе оценивается как удовлетворительное

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло на проспекте Фрунзе 1 ноября. Сейчас в больнице остаются два человека.

ДТП произошло на проспекте Фрунзе утром 1 ноября. Иномарка сбила трех пешеходов и врезалась в припаркованный автомобиль, который от удара выкатился на дорогу и врезался в автобус. В результате ДТП погибла женщина и пять человек обратились в больницу. Троим госпитализация не потребовалась. Их направили на амбулаторное лечение.







По информации главного врача Больницы скорой медицинской помощи Олега Попадейкина, состояние обоих пострадавших сейчас оценивается как ближе к удовлетворительному.







Семнадцатилетний подросток и двадцатишестилетняя женщина были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи после ДТП на проспекте Фрунзе в пятницу, 1 ноября, в состочнии средней степени тяжести.

