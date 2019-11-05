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05 ноября,
2019
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Новости

Состояние пострадавших в ДТП на Фрунзе оценивается как удовлетворительное

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло на проспекте Фрунзе 1 ноября. Сейчас в больнице остаются два человека. 

Состояние пострадавших в ДТП на Фрунзе оценивается как удовлетворительное
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

ДТП произошло на проспекте Фрунзе утром 1 ноября. Иномарка сбила трех пешеходов и врезалась в припаркованный автомобиль, который от удара выкатился на дорогу и врезался в автобус. В результате ДТП погибла женщина и пять человек обратились в больницу. Троим госпитализация не потребовалась. Их направили на амбулаторное лечение.


По информации главного врача Больницы скорой медицинской помощи Олега Попадейкина, состояние обоих пострадавших сейчас оценивается как ближе к удовлетворительному.


Семнадцатилетний подросток и двадцатишестилетняя женщина были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи после ДТП на проспекте Фрунзе в пятницу, 1 ноября, в состочнии средней степени тяжести.

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