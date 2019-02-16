Состоялся показ полнометражного фильма «Вера», снятого в Томской области

Новости

«В смутные времена вопросы веры всегда становятся для людей актуальными», — считает Александр Нерадовский, режиссер фильма-притчи с одноименным названием. Показ ленты состоялся 15 февраля в томской «Точке кипения».

Александр Нерадовский не всегда снимал кино. Его первая профессия — оператор газораспределительной станции в Северске. На режиссера не учился, на кинокурсы не ходил. А потом взял и снял полнометражный фильм «Вера», не покидая пределы Томской области.

У меня с детства было желание снять фильм. Когда я организовывал уже съемочный процесс, я даже понятия не имел, насколько это сложно и трудоемко. Уже двадцать лет я хожу в горы. Так вот, я приравнял один день с рюкзаком в снежных горах к двум дням съемки! В итоге получилось около 46 съемочных дней. Это было самое увлекательное приключение в моей жизни, — рассказывает Александр.

Фильм очень похож на философскую притчу, сыгранную по театральным канонам: Россию терзает гражданская война, а на периферии исторических событий кулак и батрак спорят о вере. Один верит в себя, в свой капитал. Другой верит в предопределенность судьбы, выдумывает свою религию и «закрепляет» результат стаканом водки. А третий — поп в буденовке. С приходом большевиков он оперативно «переобулся» и стал проповедовать совсем не Бога.



Всем героям придется пройти испытания и узнать, сильна ли их вера или она лишь маска, под которой они прячут свои слабости? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему перед лицом смерти: один опускается до состояния животного, другой преображается и способен менять мир вокруг себя.

«Вера» — любительский долгострой, — рассказывает Александр после показа. — Его снимали три года и в трех деревнях: Варюхино, Казюлино, Нагорный Иштан. Фильм некоммерческий: актеры работали на энтузиазме, а технику помогли найти друзья».

Идея фильма возникла около десяти лет назад. Вернее, не сама идея, а визуальный образ. Режиссер вспоминает:

«Идет поп в рясе. На груди – крест, а на голове – буденовка. Под деревом он видит деревенских людей, отдыхающих после покоса. Подходит к ним и начинает проповедовать: «Грядет новая эра! Революция! Братство!». Три года назад я поделился идеей с другом – Андреем Губиным. И через пять дней прислал настоящий, хоть и сырой, сценарий для фильма».