Состав «Томи» в новом сезоне сохранится почти полностью

Главный тренер клуба Василий Баскаков рассказал на конференции после матча Томь — Уфа, что состав клуба останется прежним на 80%.





«Процентов на 80 у нас состав сохранится. Такого не будет, чтобы мы каждые полгода меняли полсостава. Конечно, пошли сознательно на омоложение потому, что клуб в долгах, зарплаты сокращаем, а на них мы можем взять только молодых. Стараемся взять ребят на вырост, почистим немного экономику», — рассказал Баскаков.





Он добавил, что несколько игроков в возрасте 23-24 лет покинут команду, чтобы набирать опыт в других клубах. Еще несколько футболистов уйдут в аренду до зимы.





Тренер также отметил, что клубу необходимо развивать собственную школу.