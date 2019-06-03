Добрые новости
03 июня,
2019
1
фото
Новости

Состав «Томи» в новом сезоне сохранится почти полностью

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Главный тренер клуба Василий Баскаков рассказал на конференции после матча Томь — Уфа, что состав клуба останется прежним на 80%.


«Процентов на 80 у нас состав сохранится. Такого не будет, чтобы мы каждые полгода меняли полсостава. Конечно, пошли сознательно на омоложение потому, что клуб в долгах, зарплаты сокращаем, а на них мы можем взять только молодых. Стараемся взять ребят на вырост, почистим немного экономику», — рассказал Баскаков.


Он добавил, что несколько игроков в возрасте 23-24 лет покинут команду, чтобы набирать опыт в других клубах. Еще несколько футболистов уйдут в аренду до зимы.


Тренер также отметил, что клубу необходимо развивать собственную школу. 

«У нас сегодня играют 20 летние ребята и делают результат. Пусть они даже не наши, но мы сделали акцент на этом. Нужно подтягивать собственную школу, а когда у тебя сравнения нет, то как её подтягивать? Сейчас поиграли питерские – им 20 лет, а уже играют, а наши в 23-24 не могут заиграть, хотя некоторые уже не первый год в команде», — объяснил наставник «Томи». 

Накануне, 2 июня, «Томь» провела свой второй стыковой матч за выход в Премьер-лигу. Команда одержала победу на ФК «Уфа», но по количеству забитых мячей не смогла пройти в высший дивизион. Первый стыковой матч «Томь» проиграла тому же сопернику со счетом 2:0. 

Состав «Томи» в новом сезоне сохранится почти полностью
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.