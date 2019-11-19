Сортировать мусор из Томска будут рядом с ТНХК
В медиацентре РИА Томск проходит круглый стол на тему «Реализация нацпроекта «Экология» в Томской области. Развитие системы эффективного обращения с отходами».
На этой встрече и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов заявил, что от размещения завода по сортировке мусора на Иркутском тракте было решено отказаться.
Чтобы достичь показателей, заложенных в нацпроекте, нужно решать вопрос с сортировкой отходов в Томске. Здесь формируется основной объем мусора. Инвестиционное предложение по сортировке мусора сейчас рассматривается. Бюджетных денег на его реализацию нет. Стоимость разных инвестпроектов – от 700 млн рублей и выше, — рассказал на круглом столе Максим Кривов.
По его словам, сейчас власти рассматривают инвестпроект, на реализацию которого нужно около миллиарда рублей.
«Мощность предполагаемого завода — переработка 230 тысяч тонн мусора в год. Разместится он на промышленной территории рядом с ТНХК», — сказал Кривов.
Сейчас в «белом доме» рассматривают финансово-экономическую модель проекта. Кривов отметил, что вопрос о способах, которым инвестор будет возвращать вложенные деньги, пока не решен. Скорее всего, возвращение инвестиций произойдет за счет роста тарифа. Однако Кривов подчеркнул, что резкого роста платежей не будет.
Напомним, ФЗ № 458 вышел в декабре 2014 года. Закон предполагает появление региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а основной акцент будет сделан на переработку мусора, заниматься которой будут лицензированные компании. Так, согласно закону, с 1 января 2019 года будет запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика, из-за этого встает вопрос утилизации отходов на территории Томска и Томской области. Именно поэтому мусоросортировочный завод необходимо было построить в 2018 году.
В середине мая 2018 года депутаты городской Думы изменили территориальную зону по Иркутскому тракту, 234/34 на зону, которая позволит начать на данном участке строительство мусоросортировочного завода. Жители близлежащих микрорайонов выступили против этого.
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