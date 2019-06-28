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28 июня,
2019
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Соревнования по велоспорту пройдут в Особой экономической зоне Томска

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

29 июня в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Томск» пройдет открытый Кубок ТВЗ по велоспорту-шоссе, сообщает портал «Инотомск». Организаторы утверждают, что это единственная велогонка в Сибири, проходящая на закрытой территории.

Соревнования по велоспорту пройдут в Особой экономической зоне Томска
Фото: inotomsk.ru

У нас нет федерации и официального сообщества, поэтому мы проводим соревнования для развития велоспорта на открытых площадках среди любителей со всех городов Сибири, и не только, — говорит организатор проекта Антон Кудинов. — Все три этапа соревнований пройдут на территории томской технико-внедренческой зоны. Это сделано для зрелищности, чтобы зрители могли увидеть участников.

Кубок состоит из трех этапов: индивидуальной гонки на 12 и 8 километров, кольцевой гонки на 6 и 3 километра и групповой гонки на 80 и 40 километров.


В этом году соревнования пройдут в шестой раз. Организаторы ожидают спортсменов из Красноярска, Кемерова, Барнаула, Алтая, Омска, Бердска, Новосибирска и Павлодара.


Особая экономическая зона технико-внедренческого типа города Томска создана в декабре 2005 года. Сайт ОЭЗ сообщает, что это территория, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности и может применяться процедура свободной таможенной зоны. 

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