Соревнования по велоспорту пройдут в Особой экономической зоне Томска

29 июня в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Томск» пройдет открытый Кубок ТВЗ по велоспорту-шоссе, сообщает портал «Инотомск». Организаторы утверждают, что это единственная велогонка в Сибири, проходящая на закрытой территории.
Кубок состоит из трех этапов: индивидуальной гонки на 12 и 8 километров, кольцевой гонки на 6 и 3 километра и групповой гонки на 80 и 40 километров.
В этом году соревнования пройдут в шестой раз. Организаторы ожидают спортсменов из Красноярска, Кемерова, Барнаула, Алтая, Омска, Бердска, Новосибирска и Павлодара.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа города Томска создана в декабре 2005 года. Сайт ОЭЗ сообщает, что это территория, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности и может применяться процедура свободной таможенной зоны.