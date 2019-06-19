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19 июня,
2019
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Солист Bad boys blue записал видеопоздравление для томских медиков

ТВ2
ТВ2
4 минуты назад

Солист музыкальной группы Bad Boys Blue Джон Маккинерни прислал видеообращение томским врачам, которые  два года назад спасли его жизнь после ДТП, сообщает Облздрав. 

Музыкант поздравил врачей с Днем медицинского работника и передал им привет. 

4 марта 2017 года Джон Маккинерни попал в ДТП на трассе Новосибирск — Томск. Автомобиль, в котором ехал певец, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате музыкант получил перелом бедра, его доставили в Томскую областную клиническую больницу. Из-за травмы Маккинерни не смог принять участие в томском концерте. Лечение в Томске продолжалось три недели. Тогда музыканту пришлось отменить не только тур по Вьетнаму, но и несколько концертов в Европе на три месяца.

Солист Bad boys blue записал видеопоздравление для томских медиков
Солист Bad boys blue записал видеопоздравление для томских медиков

Bad Boys Blue — евродиско-группа, образованная в Кельне в 1984 году, которая выпустила около 30 популярных синглов, попавших в чарты во многих странах.

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