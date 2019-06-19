Солист Bad boys blue записал видеопоздравление для томских медиков

Солист музыкальной группы Bad Boys Blue Джон Маккинерни прислал видеообращение томским врачам, которые два года назад спасли его жизнь после ДТП, сообщает Облздрав. Музыкант поздравил врачей с Днем медицинского работника и передал им привет.

4 марта 2017 года Джон Маккинерни попал в ДТП на трассе Новосибирск — Томск. Автомобиль, в котором ехал певец, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате музыкант получил перелом бедра, его доставили в Томскую областную клиническую больницу. Из-за травмы Маккинерни не смог принять участие в томском концерте. Лечение в Томске продолжалось три недели. Тогда музыканту пришлось отменить не только тур по Вьетнаму, но и несколько концертов в Европе на три месяца.