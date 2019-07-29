Соцвыплаты для томских льготников изменят вместе с ростом тарифов ЖКХ

Льготникам Томской области пересчитают соцвыплаты на оплату коммунальных услуг в связи с повышением тарифов ЖКХ в июле, сообщает пресс-служба региональной администрации.





Кроме того, федеральным льготникам пересчитают компенсацию за оплату услуг в первое полугодие 2018 года.





«В августе будут пересчитаны выплаты за ЖКУ льготникам и получателям субсидий в связи с июльским повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. <...> Обращаться за перерасчетом не нужно, он будет сделан в беззаявительном порядке», — сообщает обладминистрация.





Сейчас в Томской области специальную выплату на оплату жилого помещения и комуслуг получают 152 тысячи человек. Среди них ветераны труда, реабилитированные, многодетные семьи, инвалиды и другие категории льготников области и региона. Жилищную субсидию получают 41 тысяча человек.





«Одновременно с перерасчетом для всех федеральных льготников — инвалидов, семей с детьми-инвалидами, чернобыльцев, ветеранов войны и боевых действий — будет пересмотрена компенсация на оплату ЖКУ за первое полугодие 2019 года. Она будет рассчитываться с учетом фактического потребления коммунальных услуг», — добавили в администрации.





Чтобы оформить перерасчет, жители могут обратиться по телефонам горячей линии департамента социальной защиты населения по телефону: 8 (3822) 60-27-99.





Отметим, тарифы на услуги ЖКХ увеличились из-за роста НДС с 18 % до 20 %. При этом тарифы в 2019 году повысились дважды: в январе и июле. Больше всего подорожали холодная вода и водоотведение — на 15 % за каждую услугу.