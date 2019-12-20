Социологи: Жители Томской области чаще узнают о работе власти по ТВ

В нем приняли участие 900 человек из Северска и жители районов: Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского, Чаинского и Шегарского.

Социологи ТГУ провели опрос жителей по заказу департамента информационной политики обладминистрации, чтобы выяснить, из каких источников жители региона чаще всего получают информацию о работе власти.

По результатам 47 % опрошенных интересует политика и социально-экономическая обстановка в регионе. При этом самый популярный источник информации о деятельности власти — телевидение — 59 % жителей региона узнают новости так. Среди федеральных каналов популярны «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал» и НТВ, среди региональных — «Томское время» и ГТРК «Томск».





Еще 41 % опрошенных узнает информацию из соцсетей и интернет-порталов. Сайты администрации и официальные аккаунты используют только 15 % опрошенных. Социологи считают, что печатные СМИ существенно уступают ТВ, соцсетям и интернету. Их читают только 16 % респондентов (для сравнения, в 2018-м читали 19 %). Причем речь идет преимущественно о районных газетах. Радио слушают 8 % жителей региона.





Предпочитают узнавать новости от родственников, коллег и знакомых — 18 %. А еще 5 % готовы узнавать информацию только лично пообщавшись с представителями власти.