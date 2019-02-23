Социальные пенсии вырастут на 182 рубля с 1 апреля

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее распоряжение. Таким образом средний размер выплат неработающим пенсионерам повысится на 182 рубля и составит 9266 рублей. Бюджетные расходы на индексацию пенсий до конца года составят 7 млрд рублей.





Средний размер пенсии детей-инвалидов вырастет на 268 рублей (13 674 рублей в месяц), инвалидов с детства I группы — на 270 (13 812 рублей в месяц). Пенсия по инвалидности для военнослужащих увеличится на 251 рублей (12 899 рублей.), средняя пенсия по потере кормильца в семьях военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 214 рублей и составит 10 942 рублей в месяц.







В 2018 году прожиточный минимум пенсионера составлял 8483 рублей, а темп роста прожиточного минимума пенсионера за 2018 год — 102%. Индексация на 2% оказалась ниже уровня инфляции за предыдущий год (4,2%), а также ниже, чем предполагалось в Пенсионном фонде России (+2,4%). Для сравнения в апреле 2018 года индексация социальных пенсий была несколько выше, чем в этом году — 2,9%, средняя социальная пенсия выросла на 255 рублей. Тогда президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что индексация пенсий не должна быть ниже уровня инфляции, а в этом году — что она должна производиться не ранее, чем доходы пенсионеров сравняются с прожиточным минимумом в каждом регионе.

