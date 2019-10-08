Добрые новости
08 октября,
2019
1
фото
Новости

СНИЛС в виде зеленых карточек перестали выдавать в Томской области

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

С 1 октября Пенсионный фонд России (ПФР) больше не выдает привычную зеленую карточку СНИЛС. Взамен документа в таком виде местному населению предлагают электронный и бумажный аналог, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Томской области.

СНИЛС в виде зеленых карточек перестали выдавать в Томской области

«В документе, как и прежде, указываются все анкетные данные зарегистрированного лица, страховой номер лицевого счета, а также дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. При этом документ имеет ту же силу, что и документ, выданный в виде «зеленой карточки», — подчеркивается в сообщении.


Как и раньше, документ будет выдаваться в клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ. Узнать свой СНИЛС можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда (необходима регистрация на портале Госуслуг).


На формирование пенсионных прав новый формат регистрации в системе обязательного пенсионного страхования никак не повлияет.

Добавим, что при получении документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо внимательно проверить анкетные данные, содержащиеся в нем. В случае обнаружения ошибок сразу же сообщить об этом специалисту.


«Ситуация, когда у зарегистрированного  лица находится документ, подтверждающий регистрацию, содержащий неверные анкетные данные, может привести к проблемам при назначении пенсии, выплате материнского семейного капитала, а также при представлении работодателем отчетности как в ПФР, так и в ФНС», — отмечают в ПФР.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.