СНИЛС в виде зеленых карточек перестали выдавать в Томской области

С 1 октября Пенсионный фонд России (ПФР) больше не выдает привычную зеленую карточку СНИЛС. Взамен документа в таком виде местному населению предлагают электронный и бумажный аналог, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Томской области.

«В документе, как и прежде, указываются все анкетные данные зарегистрированного лица, страховой номер лицевого счета, а также дата регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета. При этом документ имеет ту же силу, что и документ, выданный в виде «зеленой карточки», — подчеркивается в сообщении.



Как и раньше, документ будет выдаваться в клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ. Узнать свой СНИЛС можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда (необходима регистрация на портале Госуслуг).



На формирование пенсионных прав новый формат регистрации в системе обязательного пенсионного страхования никак не повлияет.



Добавим, что при получении документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо внимательно проверить анкетные данные, содержащиеся в нем. В случае обнаружения ошибок сразу же сообщить об этом специалисту.



«Ситуация, когда у зарегистрированного лица находится документ, подтверждающий регистрацию, содержащий неверные анкетные данные, может привести к проблемам при назначении пенсии, выплате материнского семейного капитала, а также при представлении работодателем отчетности как в ПФР, так и в ФНС», — отмечают в ПФР.