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02 октября,
2019
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«сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Томск

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Знаменитое «Снежное шоу» клоуна Славы Полунина пройдет на сцене Томского областного театра драмы.  

«сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Томск

С 9 по 13 октября, легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, посетит Томск, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя снова ребенком.


Что же такое «сНежное шоу» Славы Полунина и почему оно покорило весь мир? Это прежде всего особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает паутиной всё пространство зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей и они тянут её, окутывая весь зал.

«сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Томск

Так же накрывает его и искусственный снег, который то усиливается, то ослабевает, то сдувается ветром, то ложится шапками на зрителей и клоунов.

«сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Томск

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

«сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Томск

Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут представления оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

«сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Томск

В роли желтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской и Дима Меращи.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, в кассах Томского областного театра драмы.


Заказ билетов ежедневно с 11:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47


Наличие билета для ребенка обязательно!

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