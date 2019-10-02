«сНежное Шоу» Славы Полунина приедет с гастролями в Томск

С 9 по 13 октября, легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, посетит Томск, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя снова ребенком.





Что же такое «сНежное шоу» Славы Полунина и почему оно покорило весь мир? Это прежде всего особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает паутиной всё пространство зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей и они тянут её, окутывая весь зал.