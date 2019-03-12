Снег сошел на крыльцо детского сада под Томском сразу после прихода детей

С крыши детского сада № 18 в селе Джержинское под Томском сошла лавина снега и снесла снегозадержатели. Снег обрушился со стороны главного входа после приема детей — около 10 часов утра. Об этом рассказали родители посещающих сад детей.





«21 февраля, после того как прием детей был окончен, с крыши сошел весь снег. Но ведь он мог сойти и раньше, и позже и обрушиться на детей вместе с арматурой. Снег упал в 10 утра, убрали его уже к часу дня. Но лучше бы убрали с крыши до того, как он внезапно упал», — сообщает одна из родителей Ольга Буйницкая.





«У нас три двери на главном входе: в ясли, младшую и среднюю группы. Вот перед ними всеми упал снег. Только к вечеру, часам к шести, повесили объявление «Осторожно сосульки». Заведующая нам ответила, что раз ни с кем ничего не случилось, то комментировать нечего. Но снега было очень много: мы видели 12 или 15 КАМАЗов, которые все это вывозили днем», — рассказывает представитель родителей посещающих учреждение детей на условиях анонимности.





По словам другого родителя, также желающего сохранить анонимность, девочка из группы его ребенка вместе с матерью застали сход снега, потому что опаздывали в сад в тот день. Лавину они увидели, когда открывали калитку во двор детского сада. Связаться с женщиной редакции ТВ2 не удалось. Пожелавшие остаться неназванными родители утверждают, что, если у них возникнет конфликт с руководством детского сада, дети могут лишиться мест в нем. В селе Дзержинское это единственное дошкольное госучреждение.