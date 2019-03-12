Добрые новости
12 марта,
2019
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Новости

Снег сошел на крыльцо детского сада под Томском сразу после прихода детей

Вера Рябицкая
Вера Рябицкая
2 часа назад

С крыши детского сада № 18 в селе Джержинское под Томском сошла лавина снега и снесла снегозадержатели. Снег обрушился со стороны главного входа после приема детей — около 10 часов утра. Об этом рассказали родители посещающих сад детей. 


«21 февраля, после того как прием детей был окончен, с крыши сошел весь снег. Но ведь он мог сойти и раньше, и позже и обрушиться на детей вместе с арматурой. Снег упал в 10 утра, убрали его уже к часу дня. Но лучше бы убрали с крыши до того, как он внезапно упал», — сообщает одна из родителей Ольга Буйницкая. 


«У нас три двери на главном входе: в ясли, младшую и среднюю группы. Вот перед ними всеми упал снег. Только к вечеру, часам к шести, повесили объявление «Осторожно сосульки». Заведующая нам ответила, что раз ни с кем ничего не случилось, то комментировать нечего. Но снега было очень много: мы видели 12 или 15 КАМАЗов, которые все это вывозили днем», —  рассказывает представитель родителей посещающих учреждение детей на условиях анонимности. 


По словам другого родителя, также желающего сохранить анонимность, девочка из группы его ребенка вместе с матерью застали сход снега, потому что опаздывали в сад в тот день. Лавину они увидели, когда открывали калитку во двор детского сада. Связаться с женщиной редакции ТВ2 не удалось. Пожелавшие остаться неназванными родители утверждают, что, если у них возникнет конфликт с руководством детского сада, дети могут лишиться мест в нем. В селе Дзержинское это единственное  дошкольное госучреждение.

Рухнувшие снегозадержатели
Рухнувшие снегозадержатели
Снег сошел на крыльцо детского сада под Томском сразу после прихода детей
Родители утверждают, что снег снова копится на крыше
Родители утверждают, что снег снова копится на крыше

Заведующая детского сада № 18 Наталья Добрянская подтвердила, что снег сошел после приема детей и отметила, что никто из родителей ни разу не подходил к ней лично с вопросами по его сходу и уборке. 


«Стояла оттепель, снег сходил везде и сошел у нас за день до планируемой уборки. А убрать его заранее, например, в начале февраля мы не могли из-за морозов, никто бы не полез на крышу в -40ºС. У детского сада был договор об уборке снега на 22 февраля, о чем было объявлено родителям по WhatsApp, на дверях весело предупреждение, что возможен сход снега. Также родителей просили в дни уборки водить детей через другой вход, но главный при этом мы запирать не стали, чтобы не было возмущений. Сразу после схода лавины и поломки снегозадержателей я оповестила департамент образования Томска, приняла меры по вывозу снега, выпустила приказ, чтобы дети в этот день не ходили на прогулку. Оповестила родителей, что в связи с произошедшим будет заблокирован главный вход и забирать детей нужно со стороны пищеблока», — прокомментировала заведующая ТВ2.

МДОУ №18 села Джержинское
МДОУ №18 села Джержинское
Фото: Источник

В администрации города Томска подтверждают слова Натальи Добрянской о том, что снег должен был быть убран с крыши, согласно условиям заключенного договора, в период 20-22 февраля. До начала работ опасные места были огорожены сигнальной лентой, а после схода снега старший воспитатель провела с детьми и персоналом дополнительный инструктаж.


Однако почему снегозадержатели не смогли выдержать скопившуюся массу снега и обрушились вместе с ним — неясно. Из ответа мэрии следует, что ремонт кровли здания производился в 2015 году, а внутренняя комиссия учреждения в октябре 2018 года дала положительное заключение о состоянии крыши и ее конструкций. Восстанавливать снегозадержатели планируют этой весной или летом. Пока здание функционирует без них, а родители сообщают, что снег снова копится на крыше.

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