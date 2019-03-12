Снег сошел на крыльцо детского сада под Томском сразу после прихода детей
С крыши детского сада № 18 в селе Джержинское под Томском сошла лавина снега и снесла снегозадержатели. Снег обрушился со стороны главного входа после приема детей — около 10 часов утра. Об этом рассказали родители посещающих сад детей.
«21 февраля, после того как прием детей был окончен, с крыши сошел весь снег. Но ведь он мог сойти и раньше, и позже и обрушиться на детей вместе с арматурой. Снег упал в 10 утра, убрали его уже к часу дня. Но лучше бы убрали с крыши до того, как он внезапно упал», — сообщает одна из родителей Ольга Буйницкая.
«У нас три двери на главном входе: в ясли, младшую и среднюю группы. Вот перед ними всеми упал снег. Только к вечеру, часам к шести, повесили объявление «Осторожно сосульки». Заведующая нам ответила, что раз ни с кем ничего не случилось, то комментировать нечего. Но снега было очень много: мы видели 12 или 15 КАМАЗов, которые все это вывозили днем», — рассказывает представитель родителей посещающих учреждение детей на условиях анонимности.
По словам другого родителя, также желающего сохранить анонимность, девочка из группы его ребенка вместе с матерью застали сход снега, потому что опаздывали в сад в тот день. Лавину они увидели, когда открывали калитку во двор детского сада. Связаться с женщиной редакции ТВ2 не удалось. Пожелавшие остаться неназванными родители утверждают, что, если у них возникнет конфликт с руководством детского сада, дети могут лишиться мест в нем. В селе Дзержинское это единственное дошкольное госучреждение.
Заведующая детского сада № 18 Наталья Добрянская подтвердила, что снег сошел после приема детей и отметила, что никто из родителей ни разу не подходил к ней лично с вопросами по его сходу и уборке.
«Стояла оттепель, снег сходил везде и сошел у нас за день до планируемой уборки. А убрать его заранее, например, в начале февраля мы не могли из-за морозов, никто бы не полез на крышу в -40ºС. У детского сада был договор об уборке снега на 22 февраля, о чем было объявлено родителям по WhatsApp, на дверях весело предупреждение, что возможен сход снега. Также родителей просили в дни уборки водить детей через другой вход, но главный при этом мы запирать не стали, чтобы не было возмущений. Сразу после схода лавины и поломки снегозадержателей я оповестила департамент образования Томска, приняла меры по вывозу снега, выпустила приказ, чтобы дети в этот день не ходили на прогулку. Оповестила родителей, что в связи с произошедшим будет заблокирован главный вход и забирать детей нужно со стороны пищеблока», — прокомментировала заведующая ТВ2.
В администрации города Томска подтверждают слова Натальи Добрянской о том, что снег должен был быть убран с крыши, согласно условиям заключенного договора, в период 20-22 февраля. До начала работ опасные места были огорожены сигнальной лентой, а после схода снега старший воспитатель провела с детьми и персоналом дополнительный инструктаж.
Однако почему снегозадержатели не смогли выдержать скопившуюся массу снега и обрушились вместе с ним — неясно. Из ответа мэрии следует, что ремонт кровли здания производился в 2015 году, а внутренняя комиссия учреждения в октябре 2018 года дала положительное заключение о состоянии крыши и ее конструкций. Восстанавливать снегозадержатели планируют этой весной или летом. Пока здание функционирует без них, а родители сообщают, что снег снова копится на крыше.
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